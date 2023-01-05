T-RUPT, Türk Reasürans grubu bünyesinde kuruldu!





“Ekonomik Dengelenme” ve “Sağlıklı ve Sürdürülebilir Büyüme” hedefleriyle paralel şekilde faaliyetlerini sürdüren Türk Reasürans, Türkiye’de yerleşik reasürans şirketleri arasında pazar payını yüzde 40’ın üzerine çıkardı. Bugün itibarıyla öz sermayesi 1,4 milyar TL’yi, aktif büyüklüğü 3,4 milyar TL’yi aşan bir reasürans şirketi olarak konumlanan Türk Reasürans, 2022 yılının ilk 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre prim üretimini yüzde 106 oranında artırarak 527,3 milyon TL kâr elde etti. Türk Reasürans, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın koyduğu sermaye kadar bir öz sermayeyi de 3 yıl içerisinde kârlarıyla üretti.

Kurulduğu günden bu yana sigorta sektörünün gelişimi için hizmetler sunan ve projeler üreten Türk Reasürans, teknoloji alanında da ülkemize ve sektöre değer katacak bir ilke imza attı. Akademik ve teknolojik yetkinlikleri üzerinden sigorta ve reasürans odaklı rekabetçi çözümler üreten ve bu çözümleri önce yerel pazara sunmayı, sonra global pazarlarda ölçeklemeyi hedefleyen bir Teknopark şirketi olarak faaliyet gösterecek T-RUPT, Türk Reasürans grubu bünyesinde kuruldu. Türk Reasürans’ın Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hüsnü Erdem Karabostan, T-RUPT’ın Genel Müdürü olarak atandı.

Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren “yüzde 100 Türk Reasürans’ın sermayedarlığında kurulan T-RUPT, Türk Reasürans’ın varoluş nedeniyle uyumlu biçimde, sigorta/reasürans ve katastrofik modelleme alanlarında sektörün teknik ve teknolojik olgunluğuna değer katacak ürün ve hizmetler sunacak.” dedi

Bu vesileyle Türk Reasürans bünyesinde geliştirilen reasürans yazılım çözümü (ARU) ve katastrofik deprem modellemesi çözümü (CATMOD), Türk Sigorta Sektörünün ve sonrasında hedef coğrafyaların kullanımına sunulacak. Türk Reasürans’ın hedefi teknoloji üretip, ihraç eden bir şirket pozisyonuna kavuşmak olacak.