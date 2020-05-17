Tadım’dan Yerli Ay Çekirdeği için Çiftçiye Sürdürülebilir Üretim Desteği

Türkiye’de tarımı ve yerli üretimi destekleyen kuruyemiş sektörünün lider markası Tadım, yerli beyaz ay çekirdeği üretimi konusunda, Önder Çiftçi listesinde bulunan ana tedarikçisi çiftçileri, sürdürülebilir ve doğru tarım uygulamaları hakkında destekleyerek uzun vadeli bir iş modeli oluşturuyor.

Tadım Pazarlama Ofisi Genel Müdürü Emre Tekinalp, “Sektör lideri olarak hem tüketicilerimize ve hem de üreticilerimize yönelik sorumluluklarımız var ve biz bu sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Tüketiciye olan sorumluluğumuz en kaliteli ürünü sunmaktır. Üreticiye olan sorumluluğumuz ise onları desteklemek ve ürünlerinin pazara sunulmasına yardımcı olmaktır” dedi.

Ambalajlı kuruyemiş sektörünün lider markası Tadım, Önder Çiftçi listesinde bulunan tedarikçileri ve iş yaptığı tüm çiftçileri, beyaz ay çekirdeğinin rekoltesini artırmak, tedarik sürecinde yıllık rekolte risklerini minimize etmek ve sürdürülebilir üretimi sağlamak gibi konularda bilinçlendirerek üretime teşvik ediyor. Bu kapsamda çiftçileri belirli sınıflar altında ayni ve nakdi avanslar ile destekleyen Tadım, Önder Çiftçiler dışında kalan çiftçilerin beyaz ay çekirdeği ekimine teşvik edilmesi için de ‘’Üye Çiftçi’’ uygulamasını başlattı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tadım Pazarlama Ofisi Genel Müdürü Emre Tekinalp, ithalatı artan siyah çekirdek karşısında, ambalajlı kuruyemiş sektörünün lideri olarak yerli üreticiyi korumak istediklerini vurguladı. Tekinalp, “Sektör lideri olarak hem tüketicilerimize ve hem de üreticilerimize yönelik sorumluluklarımız var ve biz bu sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Tüketiciye olan sorumluluğumuz en kaliteli ürünü sunmaktır. Üreticiye olan sorumluluğumuz ise onları desteklemek ve ürünlerinin pazara sunulmasına yardımcı olmaktır” dedi.

Tarımın stratejik bir sektör olduğunu vurgulayan Tekinalp, ay çekirdeği ithalatına karşı çiftçilerle birlikte hareket etmek gerektiğine dikkat çekti. Tekinalp, “Uzun vadeli ve güvenilir bir iş modeli ile sürdürülebilir doğru tarıma destek olacağız. Aynı zamanda, pazarda yaşanacak olası olumsuz durumlardan üreticilerimizin etkilenmesini minimuma indireceğiz. Ay çekirdeği tarımının geleceğini garanti altına alacak bu çalışma modelinde, üreticilerimizi, mazot, işçilik, gübre gibi konularda da destekleyeceğiz” diye belirtti.

Destek Kapsamı

Destek kapsamında, dijital tarım uygulamaları doğrultusunda tüm çiftçiler için tarlalardan veri toplanması ve bu veriler analiz edilerek düzeltici, iyileştirici, önleyici faaliyetlere ve bilgiye dönüştürülmesi noktasında deneme çalışmaları devam ediyor. Ayrıca çiftçinin bulunduğu bölgeni ihtiyaçlarına göre tohum, taban gübresi, üst gübre, sulama, mazot ve işçilik konusunda da çiftçiye destek verilecek.