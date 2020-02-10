TAKEDA üst üste üçüncü kez en iyi işveren seçildi



Takeda, Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu ICMEA Bölgesi de dahil olmak üzere, global kapsamda Top Employers Institute tarafından verilen “En İyi İşveren Ödülü”nü 3. kez almaya hak kazandı. Böylece, 2020 yılı için Global En İyi İşveren statüsünü alan seçkin bir grubun da parçası oldu.

Takeda Türkiye Genel Müdürü Şeyda Atadan Memiş Top Employers tarafından verilen En İyi İşveren Ödülü ile ilgili şu açıklamalarda bulundu; “Takeda Türkiye olarak üç yıl üst üste “En İyi İşveren” unvanına layık görülmek, çalışanlarımızın yetkinliklerini geliştirmek için yaptığımız İK çalışmalarının ne kadar verimli olduğunu bizlere ispat ediyor. Temelini “Bütünlük, Dürüstlük, Adalet ve Azim” değerlerinin oluşturduğu hasta merkezli bir kurum olarak, çalışanlarımızın yetkinliklerini geliştirmek, onlara her düzeyde liderlik sağlamak için şirket içinde güven ortamı yaratarak tüm çalışanlarımızın kendilerini geliştirmesini sağlıyoruz. Gelişen pazarlarda ve dünya çapında milyonlarca hasta için daha parlak bir gelecek yaratma amacımız doğrultusunda çalışırken tüm çalışanlarımızın kendi yeteneklerinin en iyisini sergileme gücünü göstermelerini çok önemsiyoruz. Bu da, hastalara olan bağlılığımızı ve her zaman doğru olanı yapmamızı sağlıyor.”

Top Employers Institue (En İyi İşverenler Enstitüsü) CEO’su David Plink ise şu yorumlarda bulundu: “Takeda’nın çalışanları için daha iyi bir iş dünyası yaratmada gösterdiği ilham verici adanmışlığı, şirketin üç yıl üst üste Küresel Alanda En İyi İşveren unvanını almasıyla görülebiliyor. Takeda, gerçekten çalışanlarının yaptıkları işin merkezinde olduğuna inanarak hareket ediyor. Bu da kurumun çalışanlara yönelik geliştirdikleri uygulamalarını küresel ölçekte tutarlılıkla yerine getirmesini ve En İyi İşveren olarak öne çıkmasını sağlıyor. Tebrikler!”

25 yıldan uzun bir süre önce verilmeye başlanan sertifika, her yıl Top Employers Institute (En İyi İşverenler Enstitüsü) tarafından üstün çalışan olanakları sağlayan şirketlere veriliyor.

Takeda, özellikle Yetenek Stratejisi, Kariyer ve Haleflik Yönetimi ve Performans Yönetimi alanlarında En İyi İşverenler Enstitüsü’nün gereksinimlerini aşarak Enstitü tarafından tanımlandığı gibi dört coğrafi alanda 30’un üzerinde ülke ve bölgede akreditasyon aldı. Bu bölgeler;

Asya Pasifik: Avustralya, Çin, Hong Kong, Endonezya, Japonya, Malezya, Filipinler, Singapur, Güney Kore, Tayvan ve Tayland

Avrupa: Avusturya, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, Kazakistan, Portekiz, Rusya, İspanya, Türkiye ve Ukrayna

Latin Amerika: Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvator, Meksika ve Peru

Orta Doğu: Mısır, İsrail, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri

Amerika Birleşik Devletleri

Güney Afrika



En İyi İşverenler Enstitüsü, aşağıdaki 10 alanda şirketlerin 600 “Çalışan Gelişimi” uygulamasını değerlendiriyor.

Yetenek Stratejisi

Performans Yönetimi

İş Gücü Planlaması

Liderlik Gelişimi

Yetenek Kazanımı

Kariyer ve Haleflik Yönetimi

İşe Alım ve İşe Alıştırma

Tazminat ve Sosyal Yardımlar

Öğrenme ve Gelişim

Kültür



Takeda Hakkında:

Japonya merkezli olan Takeda,değerlerine bağlı, AR-GE odaklı vizyonuyla biyofarmasötik alanında lider bir şirkettir ve bilimi yüksek düzeyde yenilikçi ilaçlara çevirerek hastalara “Daha Sağlıklı, Daha Parlak Bir Gelecek” sunmaktadır. Takeda, AR-GE çalışmalarını dört terapötik alanda sürdürmektedir; onkoloji, gastroenteroloji, nörobilim ve nadir hastalıklar. Ayrıca, plazma kaynaklı tedaviler ve aşı alanlarında da hedefe yönelik AR-GE yatırımları yapılmaktadır. Takeda, sağlam ve farklı yöntemler içeren bir portföy oluşturmak için geliştirilmiş ortak çalışmalara dayalı AR-GE becerilerini kullanarak ve yeni tedavi seçeneklerinin sınırlarını genişleterek, insanların hayatlarında fark yaratan, yüksek düzeyde yenilikçi ilaçlar geliştirmeye odaklanmaktadır. Takeda çalışanları, yaklaşık 80 ülkede hizmetleri alanındaki iş ortaklarıyla birlikte hastaların yaşam kalitesini arttırmaya kararlıdır.