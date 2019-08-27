Taksi ücretlerine yüzde 25 zam geldi





Akaryakıt ürünlerine bir ayda 3 kez zam yapılmasının ardından yolcu taşıma ücretlerinde fiyatlar yeniden ayarlandı. Taksicilerin aylardır beklediği zam haberi bugün akşam saatlerinde açıklandı. Taksimetre açılış ücreti 5 TL olurken tarifeye yüzde 25 zam yapıldı.

Eyüp Aksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'ndeki toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ndeki (UKOME) toplantısında; okul servisi, minibüs, taksi ve dolmuş ücretlerinin yeni fiyat tarifesi belirlendi. İstanbul'da servis ücretlerine yüzde 13, minibüslere yüzde 20, taksilere ise 25 zam geldi.

TAKSİMETRE AÇILIŞ 4 TL İDİ 5 TL OLDU

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu UKOM'e temsilcisi, İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Ulaşım camiasında en son iyileştirme 07.09.2017 tarihinde gerçekleşmişti. Ulaşım camiası olarak yaklaşık 24 aydır zam beklentimiz var, tarife iyileştirme beklentimiz var. Maalesef biz istediğimiz zammı alamadık. O kadar sevinçli değiliz. Ama bir iyileştirme oldu. Taksimetre ücretlerinde yüzde 25 oranında iyileştirme oldu, zam yapıldı. Taksimetre açılış ücretimiz 4 TL idi, 5 TL oldu. İndi bindi ücretimiz 10 TL idi 13 TL oldu. Kilometre mesafe ücretimiz 1 kilometrede 2 lira 50 kuruş yazıyordu, bundan sonra kilometre başına 3 lira 10 kuruş yazacak" şeklinde konuştu.