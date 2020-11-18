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Taksit Ertelemeli Kredi Veren Bankalar

Pandemi, hızla yükselen enflasyon dar gelirli ailelerin bütçelerini zorlarken, bankalar özellikle kredi kartı kullanıcılarının gündelik harcamalarını taksitlendirerek kolaylık sağlıyor.

18 Kasım 2020 Çarşamba 22:17
Taksit Ertelemeli Kredi Veren Bankalar

3 ve 6 Ay Taksit Ertelemeli Kredi Veren Bankalar

3 ve 6 ay taksit ertelemeli kredi veren bankalar, hâlihazırda zaten nakit sorunu yaşayan tüketicilerin taksitlerinin ertelenerek rahat bir nefes almalarını sağlamak için çeşitli kampanyalar yapıyor. Bu sayede tüketici ilk ay ödemelerini erteleyerek, nakit sorununu daha stressiz bir şekilde çözmüş oluyor.

Taksit Ertelemeli Kredi Nedir?

Bankaların kredi çeken tüketicilerin talep etmesi halinde, kredinin ilk taksitinin 3 veya 6 ay sonra ödenmeye başlamasını sağlayan kampanyalardır diyebiliriz.

Yani bu tip bir kredi çektiğinizde taksit ertelemesi 3 ay ise, kredi çektikten sonraki ilk 3 ay bankanın kampanyasına göre ya hiç ödeme yapılmamakta ya da sadece faiz ödemesi yapılmaktadır. Bu tür kredilerin faiz oranları ve diğer şartlarının, normal kredilere göre biraz daha farklılık göstermesi mümkündür.

3 ve 6 Ay Taksit Ertelemeli Kredi Veren Bankalar

Yapı Kredi Bankası 3 Ay Ertelemeli Kredi

Yapı Kredi Bankası, 3 aya kadar ertelemeli kredi imkânı sunan bir bankadır. Bankanın bu kampanyasına ait kredi şartları, şu şekildedir:

  • Bankadan 1.000 TL ile 200 bin TL arasında kredi notuna göre kredi çekilebilir.
  • En fazla vade tutarı, ertelenen sürecide kapsayacak şekilde 36 aydır.
  • En fazla 3 ay taksit ertelemesi yapılmaktadır.
  • Tercihe göre taksit ertelemesi yapılan dönemlere ait kredi faizi, ilk taksite yansıtılarak tahsil edilir.
  • Bu krediye başvuru yapmak için bankanın internet veya mobil şubesinin kullanılması gerekir.

Vakıfbank Balon Ödemeli Kredi

Taksit ertelemeli kredi veren bankalar arasında farklı seçenekler sunan kamu bankası Vakıfbank, esnek ödeme seçenekleriyle kredi ihtiyacı olanlara rahatlık sunuyor. 36 aya varan vade seçenekleri sunan bankanın sağladığı esnek ödeme imkânları şu şekildedir:

  • Kredi taksitlerinizi normal olarak aylık periyotlarda ödeyebilirsiniz.
  • Artan taksitli ödeme ile ilk aylar daha düşük, sonraki aylar daha yüksek ödeme yaparak borcunuzu kapatabilirsiniz.
  • Azalan taksitli kredilerde ise ilk aylar ödemeler daha yüksek, sonraki taksitler ise daha düşük olabilir.
  • 3 ay taksit ertelemeli olarak, ilk taksitinizi kredi çektikten 3 ay sonra ödemeye başlayabilirsiniz.
  • Taksitleri son taksite kadar normal şekilde ödeyip, son taksit balon ödeme yani daha fazla ödeme şeklinde ödeyebilirsiniz.

Bankadan kredi çekebilmek için büyük harflerle KREDI yazıp bir boşluk bırakarak ardından TC kimlik numaranızı yazıp tekrar boşluk bıraktıktan sonra, çekmek istediğiniz kredi tutarını yazarak 5724 SMS gönderebilirsiniz. Örnek; KREDI 22222222222 15000

QNB Finansbank Taksit Ertelemeli İhtiyaç Kredisi

Ortalama 1,29 faiz oranları ile erteleme ihtiyaç kredisi veren banka, 36 aya kadar vade seçeneği sunmaktadır. Finansbank ertelemeli kredi için bankanın internet veya mobil şubesini kullanabilir ya da fiziki şubelerden başvuru yapabilirsiniz. Kredi notunuza göre, 200 bin TL'ye kadar kredi başvurusu yapma imkânı verilmektedir.

Akbank Ertelemeli İhtiyaç Kredisi

Bankanın mobil ve internet şubelerinden veya Akbank telefon şubesinden kredi başvurusu yapılabilir. 36 aya kadar vade seçeneği sunan Akbank, 3 aya kadar taksit ertelemesi yapmaktadır.

Taksit ertelemeli kredi veren bankalar tarafından sağlanan kredilerin güncel faiz oranlarını, kredi çekeceğiniz tarihte bankadan veya internet şubeleri üzerinden öğrenmeniz daha faydalı olacaktır.

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