Takviye Gıda ihracatında hedef 1 milyar dolar



Türkiye Takviye Gıda ihracatında hedef büyüttü, sektör bu yıl 1 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirmeye odaklandı



Dünya takviye gıda pazarında dengeler, artan talep, yeni yatırımlar, lojistik erişim kolaylığı ve coğrafi konumu nedeniyle Türkiye'deki üreticilerin lehine dönüyor. 2023 yılında sektöre yapılan yatırımlar, Türkiye'ye milyonlarca dolarlık yeni ihracat gelirlerinin kapısını aralarken, benzer ürünlerin ithalatını azaltarak cari açığın küçülmesine yardımcı oluyor.

Sektörün bu yılın sonuna kadar 500 milyon dolarlık takviye edici gıda ürünü ihracatı gerçekleştirmesi beklenirken, en yüksek satışı "gıda takviyesi markalarının anavatanı" olarak kabul edilen ABD ve Almanya'ya yapması hedefleniyor.

Türkiye'nin 247 milyar dolarlık dünya takviye gıda pazarından aldığı payı 2024 yılında yüzde 100 artırarak 1 milyar dolara çıkarmayı amaçlıyor.

Dünyanın en zengin endemik bitki örtülerinden birini sahip Türkiye'nin, takviye edici gıda sektöründe sahip olduğu bu avantajını ihracatta fırsata çevirme konusunda çalışmaları sürüyor. Son 3 yıldır ihraç ürünleri arasında payını yükselten sektörün en büyük üreticileri arasında AksuVital de yer alıyor. TÜBİTAK'ın projelerine de destek verdiği şirket, 2023 yılını, yaptığı yeni yatırımlarla ihracatta dönüm noktası olarak değerlendiriyor.

"2023 YILINDA ÜRÜN SAYIMIZI 400'ÜN ÜZERİNE ÇIKARDIK"

AksuVital AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aksu, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Kovid-19 sonrası tüm dünyada takviye edici gıda sektörünün pazar payının büyüdüğünü belirterek, Türkiye'nin de uluslararası pazara paralel olarak genişlediğini söyledi.

AksuVital'in bu yıl 95 ülkeye ihracat bağlantısı kurduğunu dile getiren Aksu, yüksek teknolojiye ve AR-GE faaliyetlerine yaptıkları yatırımın karşılığını fazlasıyla aldıklarını vurguladı.

Aksu, 2023 yılında ürün sayısını 400'ün üzerine çıkardıklarını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de takviye gıda ürünlerinin kullanımı artıyor. Bizim de bu kapsamda 2024 hedeflerimizde her zaman olduğu gibi hayli zengin ve yenilikçi ürün grubu var. Aksuvital'in vizyonu, insan sağlığına katkıda bulunacak, yaşam kalitesini artıracak ürünler üretmektir. Buna önümüzdeki süreçte .Bizimle beraber olan canlıları da eklemek istiyoruz. Zira birlikte yaşadığımız canlı dostlarımızın yaşam kalitesi de bizim hem ilgi hem de sorumluluk alanımıza girmektedir."

"HEDEFİMİZ; İHRACATTA YÜZDE 100 BÜYÜME"

Yunus Aksu, öte yandan dünyanın ve Türkiye'nin içinden geçtiği ekonomik koşulları ve diğer etkenleri göz önünde bulundurarak daha aktif bir süreç yönettiklerini belirterek, sadece AksuVital'e değil Türkiye'ye katma değer sağlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Türkiye genelinde büyürken küresel pazarı da ihmal etmediklerini vurgulayan Aksu, ihracatta yüzde 100 büyüme hedefi taşıdıklarının altını çizdi.