Tapu işlemlerinde büyük kolaylık



Gayrimenkul alım süreçlerinin belki de en zor kısımlarından biri tapu işlemleridir. Peki bu sürecin emlak danışmanlarıyla daha kolay bir hale geldiğini biliyor muydunuz? RE/MAX, tapu işlemleri ile ilgili süreçleri ve işlemlerde kolaylık sağlayan detayları açıklıyor.

Kendinize uygun bir gayrimenkul seçtiniz, karşı tarafla anlaştınız ve sıra tapu işlemlerini halletmeye geldi. Bunun için daha tapuya gitmeden birçok evrak hazırlığı sürecinden geçiyor ve tapuda sizi bekleyen süreçleri de düşünmeye başlıyorsunuz. Aslında bu konuda güvenle danışabileceğiniz kişiler emlak danışmanlarından başkası değil.

Randevu günü evrakların hazır olması şart

Randevu alma süreci internet ve telefon hattı üzerinden yapıldığından oldukça kolay, ancak randevu günü geldiğinde alıcı ve satıcıdan istenen evrakların mutlaka hazır olması gerekiyor. Nüfus cüzdanı, her işlemde olduğu gibi istenen belgelerde ilk sırada yer alıyor. Satıcıdan tapu aslı ve fotokopisinin yanı sıra vergi borcu yoktur yazısı istenirken, alıcıdan, banka kredisi aldıysa kredinin onaylandığına dair evraklar isteniyor.

Tapu işlemleri için uzun bir süreçten geçiyoruz

Tapu işlemleri öncesi ve sonrasında önemli aşamalar yer alıyor. Tapu gününden önce tapu harcı ve emlak vergisi ödemeleri, zorunlu deprem sigortası (DASK) yapılıyor, kredi kullanacaklar için bankanın ipotek yetkilisine randevu günü ve saati bildiriliyor. Bu süreçlerin öncesinde araştırmalar yapılıyor, uygun banka seçiliyor, konutun bulunduğu belediyeden rayiç bedeli alınıyor. Tapu gününde evrak teslimi ve ödemelerin yapılmasının ardından süreç, fatura taşıma, ikametgah işlemleri ve belediyeye emlak vergisi için bildirim yapılması ile son buluyor.

Emlak danışmanları tüm süreçlere hakim

Tapu işlemlerinde belediye, banka gibi resmi ve özel kurumlarla iletişim kurma zorunluluğu, emlak danışmanlarının bu kurumlarla olan iletişimleri ve tecrübelerinin fazla olması nedeniyle hem alıcı hem satıcıların imdadına koşuyor. Tapu işlemleriyle ilgili tüm süreçleri yönetmesi için hem alıcı hem de satıcı tarafından çıkarılan bir vekaletname ile işi emlak danışmanları devralıyor. RE/MAX da 8 bin’den fazla franchise ofisinde görev yapan 125 binin üzerinde gayrimenkul danışmanı ile tapu işlemlerindeki süreci baştan sona kadar takip ederek müşterilerinin tüm işlemlerini kolaylıkla tamamlamalarını sağlıyor.

RE/MAX hakkında:

1973 yılında kurulan ABD merkezli RE/MAX, bugün dünyanın en çok gayrimenkul satışı gerçekleştiren kurumudur. 115’in üzerinde ülkede, 8 bin’den fazla franchise ofisinde görev yapan 125 binin üzerinde gayrimenkul danışmanı bulunmaktadır. 1997 yılında faaliyete geçen RE/MAX Türkiye, ülke genelindeki ofisleri ile profesyonel gayrimenkul pazarlama ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. 260’tan fazla franchise ofisinde 3 bin 500’ü aşkın gayrimenkul danışmanı ile çalışmalarını sürdüren RE/MAX Türkiye, kendi işini kurmak isteyen girişimcilere önemli fırsatlar sunmaktadır.