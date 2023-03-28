

Tarım alanları ve meraları OSB'ler işgal edecek



Tarla ve mera alanlarına sanayi bölgesi yapılmasının önünü açan yasa teklifi yer seçiminde ilgili kuruluşları da devreden çıkarıyor. Acele kamulaştırmalar da gündemde.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemindeki torba teklifte yer alan organize sanayi bölgeleri yasası (OSB) tarla ve mera alanlarına sanayi bölgesi yapılmasının önünü açıyor. Yer seçiminde ilgili kuruluşlar devreden çıkarken, acele kamulaştırmalar da gündemde.

Cumhuriyet Gazetesi'nde bugün yer alan habere göre AKP’nin Meclis’e sunduğu OSB yasası ile bazı yasalarda değişiklik yapılmasına dair yasa teklifi, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’ndan geçerek Genel Kurul gündemine geldi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) teklifte yer alan düzenlemelerin önemli sorunlar yaratacağını belirterek buna ilişkin bir rapor hazırladı. Raporda şu değerlendirmeler yapıldı:

-İmar planında sanayi alanı gözüken yerlerde, “OSB yer seçimi işlemi” süreci işletilmeyecek. Böylece ilgili kamu kurumları ve meslek odalarının yerinde yapacağı teknik tespitler ortadan kalkacak. Bu da tarla ve mera alanlarına OSB yapılmasının önünü açacak. Acele kamulaştırılacak

-Örneğin yaklaşık 1 yıldır mücadele veren AmasyaTaşova’daki Çambükü köyü sakinleri Şubat 2023’te mera çevresine yapılacak OSB için idare mahkemesinden yürütmeyi durdurma kararı almıştı. Bu yeni yasa ile çevrecilerin bu eylemlerinin de önüne geçilecek.

-Teklif ile bir yer imar planında sanayi alanı gözüktüğünde hızla OSB alanı olarak kesinleştirilebilecek. İmar planında bir tarım alanının sanayi alanına dönüştürülmesi de bu süreci hızlandıracak.

-OSB alanının kesinleştirildiği yerlerde “acele kamulaştırmalar” yapılacak. Davalar kazanılsa bile OSB yönetimi buralarda çoktan izin ve ruhsat vermiş, inşaatlar başlamış olacak.

-Yatırım taahüdünde bulunan parsel malikine, OSB tarafından kamulaştırma yapılmaksızın seçilen alanda yer verilebilecek.

-OSB kuruluşunda yer alabilecek kurum ve kuruluşlar “bakanlığın uygun görüşü alınarak” belirlenecek.