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Tarım Kredi marketlerinde raflar boşaldı

Hayat pahalılığıyla mücadelede Erdoğan'ın büyük önem verdiği Tarım Kredi Kooperatiflerde marketlerinde, raflar boş kaldı, ucuza satılan salça, makarna, yağ gibi ürünlende tedarik zorluğu başladı.

22 Ağustos 2022 Pazartesi 18:44
Tarım Kredi marketlerinde raflar boşaldı

Tarım Kredi marketlerinde raflar boşaldı


Çumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde 15 Ağustos'ta indirime gidileceğini duyurmuştu. Ancak indirim yapılması beklenen bazı ürünlerin raflarda olmadığı görüldü.

Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, 15 Ağustos'ta Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde 30'un üzerinde üründe indirime gidileceğini duyurmuştu.

15 Ağustos'ta Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde kuyruklar oluşturan yurttaş, hem beklenen indirimi bulamadığı hem de bir evin ihtiyacı olan temel gıda ürünlerinden bakliyat, salça ve ayçiçeği yağı olmadığını görünce hayal kırıklığı yaşamıştı. 

Tarım Kredi Kooperatif marketi Mecidiyeköy şubesinde bugün rafları inceledik. Market görevlilerince raflarda perşembe gününden bu yana indirim yapılması beklenen bazı ürünlerin olmadığı söylendi. Bakliyat bölümünde son kalan tarhanalar boş rafları gizlemek için reyona yayılmasına rağmen oluşan boşluklar dikkat çekti. Raflarda bulunmayan nohut, makarna, salça gibi ürünlerin fiyatlarının son güncellemesinin ise Erdoğan'ın açıklamasından sonra 15 Ağustos'ta olması gerekirken henüz yapılmadığı görüldü. 

RAFLARDAKİ BOŞLUKLARI ÜRÜNLERİ YAYARAK GİZLEMEYE ÇALIŞTILAR

Tarım Kredi Kooperatifi Mecidiyeköy şubesinde ne su var, ne salça. Raflar boş. Biten ürünler ise AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emri ile 15 Ağustos'ta indirim yapılan ürünler de değil. Çoğu ürünün son fiyat güncellemesinin ise Erdoğan'ın açıklamasının öncesinde yapıldığı görüldü. 1.5 litrelik 9 adet su şişesi dışında su bölümünde yarım litrelik veya 5 litrelik su bulunmuyor. 

Temel gıda ürünlerinden, “Makarna, salça, pirinç, mercimek, nohut, fasulye, ayçiçeği yağı" raflarda yoktu. Ayçiçeği yağı yerine mısır, zeytin ve fındık yağı bulunuyordu. Bakliyat ürünlerinin yerine barbunya ve ev tarhanası bulunurken salça raflarının olduğu bölümde ise salça olmadığı görüldü. 

SALI GÜNÜNÜ İŞARET ETTİ

Market görevlileri konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sevkıyat cumartesi yapılacaktı fakat büyük marketlere öncelik verildi. Dolayısıyla biz de perşembe gününden bu yana ürünleri koyamadık" dedi. Sevkıyatın salı (yarın) yapılacağına değinen görevli, "Gelecek ürünlerden önceden haberimiz olmuyor" şeklinde konuştu.

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Market
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