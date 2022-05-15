Tarım kredi marketlerinde zarar rekoru kırıldı





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, özellikle gıda maddelerindeki pahalılığa karşı "Piyasayı dengeleme” görevi verdiği Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik Anonim Şirketi’nin 2021 yılında rekor zarara imza attığı ortaya çıktı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, rekor zarar eden şirket, eski AKP Bilecik Gençlik Kolları Başkanı Davut Arpa’nın da aralarında olduğu yöneticilerine ise toplam 1.5 milyon TL’lik menfaat sağladı.

14 BİN TL ÜCRET

Ayrıca şirket, yönetim kurulu başkanına ve üyelerine 2022 yılında aylık 14 bin TL ücret ödenmesine karar verdi.

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik, 2021 yılında 2 milyar 176 milyon 540 TL satış cirosu elde etti. Satışların maliyeti de 1 milyar 873 milyon 493 TL oldu. Şirketin esas faaliyet zararı ve finansman gideri öncesi faaliyet zararını da içeren toplam zararı ise mali raporlara 249 milyon 65 bin 389 TL olarak kaydedildi.

YÖNETİCİLERE MENFAAT

Şirketin zararında yıllar itibarıyla yaşanan artış da dikkat çekti. 2019 yılı dönem zararı 46 milyon 5 bin 231 TL olan şirketin 2020 yılı dönem zararı ise 58 milyon 253 bin TL oldu.

2021 yılında rekor zarar eden şirketin 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında beş yönetim kurulu üyesi ve dört üst düzey yöneticiye ise toplam 1 milyon 534 bin 727 TL’lik menfaat sağladığı belirtildi. Yöneticilere sağlanan menfaatlerin kapsamı, “Huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye ve kâr payı” olarak açıklandı.

Şirketin 2022 yılı ücretlendirme politikasının belirlendiği toplantıda da dikkat çekici kararlar alındı. Buna göre, şirketin yönetim kurulu başkanı ve üyelerine 2022 yılında ödenecek ücret aylık net 14 bin TL olarak belirlendi. Yöneticilerin yurt içi günlük harcırahı 260 TL, yurt dışı günlük harcırahı ise 170 Euro oldu.

Erdoğan, eylül ayında gıda fiyatlarındaki artışta marketleri sorumlu tutarak Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri’nin sayılarının artırılacağını açıklamıştı. Tarım Kredi Kooperatifleri’nin market sayısı bine çıkarılarak ucuzluk sağlanacaktı. Ancak bazı ürünlerin Tarım Kredi Kooperatifi marketinde piyasaya göre çok daha pahalıya satıldığı gözlemlendi. İlk mağazası 2017 yılında açılan Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin sayısı 2021 yıl sonu itibarıyla 703'e ulaştı.

YÖNETİM KURULU DEĞİŞTİ

2021 yılında şirketin Yönetim Kurulu başkanlığını yapan AKP Bilecik Gençlik Kolları eski başkanı Davut Arpa, 2022 yılında bu görevi Yılmaz Bademli’ye devretti. 2020 yılı itibarıyla şirketin Yönetim Kurulunda İlyas Kılıç, Mustafa Aslan, Bayramali Yıldırım ve Kadir Aydın ile bağımsız yönetim kurulu üyeleri Ahmet Demiralp ile Emre Mermer yer aldı.

