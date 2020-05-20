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Tarım sektörünün en büyük fuarı Eylül'de Konya'da açılıyor

Avrupa’nın en büyük tarım fuarı olma niteliğini elinde bulunduran Konya Tarım Fuarı 8-12 Eylül 2020 tarihleri arasında kapılarını ziyaretçilerine açıyor.

20 Mayıs 2020 Çarşamba 14:44
Tarım sektörünün en büyük fuarı Eylül'de Konya'da açılıyor

Tarım sektörünün en büyük fuarı Eylül'de Konya'da açılıyor


Konya Tarım 2020 18. Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı, Tüyap Konya Fuarcılık A.Ş. tarafından Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) iş birliği ve T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Borsası, Konya Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şubesi ve KOSGEB'in sağladıkları değerli destekler ile 8-12 Eylül 2020 tarihleri arasında Konya Ticaret Odası - Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecektir.

Avrupa’nın her yıl düzenlenen en büyük tarım fuarı olma niteliğini elinde bulunduran Konya Tarım Fuarı ile ilgili Tüyap Konya Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, konuyla ilgili şu açıklamaları kaydetti:

“Bu yıl on sekizincisini düzenleyeceğimiz Konya Tarım Fuarı, paydaşlarımızın ortak kararı ve Ticaret Bakanlığı’nın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne ilettiği yazıya istinaden 8-12 Eylül 2020 tarihlerinde her yıl olduğu gibi büyük bir coşkuyla katılımcı ve ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Şehrin ve ülkenin ekonomisine göz ardı edilemez bir katkıda bulunan Konya Tarım Fuarı’nda yine uzun soluklu iş birliklerine zemin hazırlayacak olan ikili iş görüşmeleri, yerli ve yabancı alım heyeti organizasyonları, ürün ve hizmet lansmanları, konferanslar ve tarım profesyonellerine yarar sağlayacak birçok etkinliği katılımcı ve ziyaretçilerimizle buluşturmak için Tüyap’ın yurt içinde ve yurt dışında bulunan ofisleri ile temsilcilikleri birçok pazarlama çalışması yürütmekte. Bu çalışmaların sonucunda Konya Tarım Fuarı, yine ticaret köprülerinin kurulduğu bir platform olarak karşımıza çıkacak.

Tüyap Konya Fuarcılık olarak içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde önemini daha da fazla anladığımız ve toplumumuz için büyük emek sarf eden tarım sektörü için elimizden gelenin en iyisini yapmayı bir sorumluluk addediyoruz. Bu bağlamda “yeni normal”e geçtiğimiz dünya düzeninde fuar alanımızda konuyla ilişkin bütün bio güvenlik önlemlerini alıyoruz. Aynı zamanda ilerleyen günlerde uluslararası uçuşların da açılmasıyla beraber Eylül ayında yine nitelikli yabancı iş insanlarını, ülkemizden tarım makinesi sipariş vermesi konusunda teşvik ediyoruz.

Tüm bu gelişmelerin ışığında tarım sektörünün hasat zamanı olan Konya Tarım Fuarı’nda 8-12 Eylül 2020’de katılımcı ve ziyaretçilerimizle yeniden buluşmak için gün sayıyor ve tüm ilgilileri fuarımıza içtenlikle davet ediyoruz. Türk tarım sektörü için bereketli bir fuar geçirmemizi temenni ediyorum.”


 

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