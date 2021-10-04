Tarım verimliliği ve robot teknolojileri alanındaki çözümler öne çıkacak

Esor Investments Yönetici Ortağı Şevki Kuyulu, yatırım için fırsat sunan sektörler ve doğru yatırımın püf noktalarını açıkladı. Kuyulu’ya göre, e-ticaret alanında rekabeti yüksek teknoloji ile destekleyen yaratıcı çözümler, robot teknolojileri, makine öğrenmesi teknolojileri, tarım verimliliğini teknoloji nimetleri ile arttıran çözümler ileride çok değerlenecek.

Girişimcilik ve girişimci sayısı her geçen gün artarken, binlerce seçenek içerisinden yatırımcı için doğru alanda doğru yatırımı yapmak da güçleşiyor. Doğru yatırım nasıl yapılır? Yatırım için fırsatlar sunan sektörler hangileri? 2021 yılının öne çıkan ve gelecek dönemde yıldızı parlayacak sektörler neler? Türkiye’ye bugüne kadar 100 milyon TL yatırım yapan Esor Investments Yönetici Ortağı Şevki Kuyulu, bu sorulara yanıt vererek hem yatırımcılara hem de girişimcilere ışık tutacak değerlendirmelerde bulundu.

Doğru finansman modelleri başarının anahtarı

“Bizim açımızdan doğru yatırım, teknolojik gelişmelerin getirdiği fırsatları doğru değerlendirip, odaklı bir şekilde problem ve fırsatlara yönelik çözüm sunan şirketlere yatırım yapmaktır” diyen Kuyulu, sözlerine şöyle devam etti:

“Strateji kurma, odak, operasyonun doğru yapılanması ve tabii ki doğru finansman modelleri başarının anahtarı. Bu özelliklere sahip şirketler bizce doğru yatırım vasfına sahiptirler.”

İyi bir yatırım için gelecek de öngörülmeli

İyi bir yatırım yapmak geleceği de öngörmekle mümkün. 2021 yılında ve gelecekte hangi sektörlerin öne çıkacağı konusuyla ilgili de bilgi veren Kuyulu, “Bizce, e-ticaret alanında rekabeti yüksek teknoloji ile destekleyen yaratıcı çözümler, robot teknolojileri, makine öğrenmesi teknolojileri, tarım verimliliğini teknoloji nimetleri ile arttıran çözümler ileride çok değerlenecektir diye öngörüyoruz” dedi. Kuyulu’nun verdiği örnekteki sektörler ve çalışma alanları şöyle:

E-ticaret çözümleri: E-ticaret tüm dünyada yükselen bir sektör. Özellikle pandemi süreci e-ticaret sektörünün tahminlerin de üzerinde bir büyüme oranıyla karşılaşmasına neden oldu. Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, 2020 yılı itibarıyla Türkiye’de e-ticaret hacmi 2019 yılına göre yüzde 66 artış göstererek 136 milyar liradan 226,2 milyar liraya yükseldi. Teknolojiden tekstile, gıdadan seyahate kadar birçok alana yayılan sektördeki sorunlar için üretilen çözümler hem içinde bulunduğumuz dönemde ön plana çıkıyor hem de bu yükselişe paralel olarak gelecekte de önemini koruyacağı anlaşılıyor. Şirketler, e-ticaret faaliyetlerini kolaylaştıracak ve faaliyetlerini sorunsuz bir şekilde yürütecek yeni çözümler aramaya devam ediyor.

Robot teknolojileri: Finans, sanayi ve telekomünikasyon sektörlerinde robot teknolojileri yoğun olarak karşımıza çıkıyor. Giderek yaygınlaşan bu teknolojiler verimliliği ve operasyon hızını önemli ölçüde arttırıyor. Robot teknolojileri alanında yapılan yatırımlar gelecekte de ön plana çıkmaya devam edecek.

Makine öğrenme teknolojileri: Gelecekte, yapay zekâ/makina öğrenmesi çözümleri organizasyonların ayrılmaz parçaları olacaklar. Özellikle büyük verilerin incelenebilmesi gereken, çok tekrar eden işler yavaş yavaş insanlardan makinalara devrolacak. İnsanlar daha çok karar alma kısımlarında rol alacaklar. Bu teknolojileri benimseyen ve organizasyonuna entegre eden şirketler rekabette öne geçecekler. Buna paralel, bu çözümleri sunan teknoloji şirketlerinin de çok başarılı olacağını öngörüyoruz.