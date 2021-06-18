Tarımda Teknolojik Çözümler Yarışmasında Ödüller Sahiplerini Buldu

Teknolojide Kadın Derneği’nin (Wtech), kadın girişimcilere yönelik, tarımın sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak ve etkisini güçlendirecek yeni fikir, proje, ürün ve hizmetleri teşvik etmek amacıyla düzenlediği Tarım ve Orman Bakanlığı’nın da desteğini alan “Tarımda Teknolojik ve İnovatif Çözümler” yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) tarafından düzenlenen ve tarımın sürdürülebilirliğine katkı sağlayan fikir ve projeleri teşvik etmeyi hedefleyen “Tarımda Teknolojik ve İnovatif Çözümler” yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteğini alan yarışmada, erken aşama tarım girişimi Nanomik, 100 bin TL’lik ödülün sahibi olurken üniversite kategorisinin birincisi ConFarm ekibi 30.000 TL’lik ödüle hak kazandı. Ödül Töreni 17 Haziran 2021 tarihinde, çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Törende konuşmacı olarak Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney, Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Akkök Holding CEO’su Ahmet Dördüncü yer aldı.

Kadın girişimcilerin sürdürülebilir tarım teknolojilerine yoğunlaşmasını sağlamayı amaçlayan yarışma, UNDP’nin Küresel Amaçları kapsamında, “Açlığa Son” başlığı çerçevesinde kurgulandı. Tarımda dönüşüm yaratacak yenilikçi çözümleri olan kadın mühendis, veteriner hekim ve girişimcileri destekleyen “Tarımda Teknolojik ve İnovatif Çözümler” yarışması ile aynı zamanda, gençlerde sürdürülebilirlik, takım çalışması, proje geliştirme, sorun çözme, liderlik ve sorumluluk alma bilincinin de geliştirilmesi hedeflendi. FMO, European Bank, Yemek Sepeti, Cargill, SAS, Kredi Kayıt Kurumu, EBRD, Tekfen, Amazon Web Services ve AdColony’nin destekleriyle hayata geçen yarışmaya ilgi yoğun oldu.

Üniversite Öğrencileri ve Erken Aşama Girişimler Katıldı

“Üniversite” ve “Girişimci” olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenen yarışmada ön elemeyi geçen girişimcilere, jüri değerlendirmesi öncesi düzenlenen girişimcilik kampı ile gelişim desteği de verildi. 17 Haziran 2021 tarihinde çevrimiçi gerçekleştirilen ödül töreninde, dereceye giren girişimci ve öğrenci kategorisindeki takımlar ödüllerini aldılar.

Toplam 145 Bin TL Ödül Verildi

Ön elemeyi geçen 10 üniversite ve 10 erken aşama girişim ekibi arasından, jüri değerlendirmesi sonucunda Erken Aşama Girişimci ödülünün sahibi Nanomik adlı girişimi ile Buse Berber Örçen oldu. Üniversite kategorisinde ise ConFarm ekibi birinci, Mühendis Beyinler ikinci, Kybele’s Garden ekibi ise üçüncü seçildi. Girişimci kategorisinde birinci seçilen girişim 100.000 TL, üniversite kategorisinde birinci 30.000 TL, ikinci 10.000 TL, üçüncü ise 5.000 TL para ödülüne hak kazandı.

Zehra Öney: “Tarımda Kadının Gücünü ve Potansiyelini Ortaya Çıkarmalıyız.”

“Kurulduğumuz günden bu yana özellikle STEM alanındaki kadın sayısını arttırarak, sektördeki uzman insan kaynağına görünür bir katkı sağlamaya çalışıyoruz” diyen Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Başkanı Zehra Öney şunları söyledi: “Teknolojide Kadın Derneği olarak kadınların iş gücünü arkamıza alıyoruz. 2023 yılı için AgTech pazarında öngörülen sayı 800 milyona yaklaşmaktadır.

Pandemi İle birlikte, dünyanın geleceği için tarımda sürdürülebilirlik hedefleri konusu önceliğini arttırdı. BM tahminlerine göre 2050 yılında dünya nüfusu 10 milyara ulaşacak. Bu da gelecekte yeterli yiyecek bulma ve gıda güvenliği konusunda insanlığı endişelendiriyor. BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 2050’de öngörülen nüfusu beslemek için, gıda üretiminin yüzde 70 oranında artması gerektiği açıkladı. Bu nedenle tarım endüstrisinin kapasitesini iyi kullanarak etkili ve verimli bir şekilde çalışır hale getirilmesi gerekir. Bu verim ise teknolojinin tarıma entegrasyonu ile sağlanabilir. Türkiye tarım alanında büyük bir potansiyele sahip. GSYH'da tarımın payı 2020 yılında yüzde 6,5'e ulaştı. Ülkemizin tarım sektörü için 2023 itibarıyla ulaşmayı planladığı; tarımsal gayri safi yurtiçi hasılayı 150 milyar dolara ve tarım ihracatını 40 milyar dolara çıkarma hedefi önemli göstergelerdir. Biz de bu yarışmayla teknolojideki eğitim, bilgi ve birikimini tarım sektörünün inovasyonla gelişmesine aktaran kadınlarımızı destekleyerek, tarım sektörünün büyümesine katkı sağlamayı hedefledik. Bundan sonra süreçte kadınlarımızın bu alandaki çalışmaların gelişmesi adına insanlarımızı heveslendirmek ve ülkemize, dünyamıza faydalı işlerin hayata geçmesini sağlayacağız.”

Wtech’in Hedefi, Teknolojide Yetişmiş İşgücü Açığını Gidermek

Teknolojide Kadın Derneği (Wtech), 31 Ocak 2019 tarihinde, bilim ve teknoloji alanlarında eksik olan ve gittikçe de eksikliği artacak olan, alanında uzman insan ihtiyacını kapatmak, uzmanlık eğitimlerine yatırım yapıp yetişmiş birey sayısını artırmak, Türkiye’yi teknoloji konusunda güçlü bir şekilde, küresel rekabette avantajlı bir ülke haline getirmek; Türkiye’nin refah gücünü arttırmak için kurulmuştur.

Erken Aşama Girişimci Ödülü: NANOMİK

Buse Berber Örçen’in kurucusu olduğu Nanomik, gıda ve tarım ürünlerine yönelik yüzde 100 doğal çözümler geliştiren bir biyoteknoloji firması. Girişimin mottosu ise “Tarladan Sofraya Doğadan Gelen Koruma" Nanomik, geleceğin en önemli sentetik pestisit alternatifi olan biyopestisit pazarına, bitkisel moleküllerin çevresel koşullara karşı dayanımını arttıran, sentetik koruyucular kadar stabil ve etkili olmalarını sağlayan mikroenkapsülasyon teknolojisi geliştirdi. Patentli mikroenkapsülasyon teknolojisi ile geliştirdiği ürünler, kullanıcıların alışık olduğu sistemi değiştirmeden uygulayabilecekleri kullanıcı dostu çözümler sağlıyor. Ayrıca yüzde 90'ın üzerinde yerli kaynaklardan üretiliyor.

Üniversite Kategorisi

Birincilik Ödülü: ConFarm

Elif Nisa Güler’in liderlik ettiği ConFarm konteynerlar içerisinde hidroponik tarım yöntemi kullanarak gelişmiş şehirlerin beton meydanlarından Afrika'nın uzak köylerine kadar her yerde geleceğin tarımını yapmak hedefiyle çalışıyor. ConFarm transparan konteynerleri ile üretiyor. Çok daha dar alanda, 8 kat daha az su kullanarak, 10 kat daha fazla verim alan ConFarm konteynerleri, pestisit kullanımına ihtiyaç duymuyor.

İkincilik Ödülü: Mühendis Beyinler

Betül Demir’in liderlik ettiği Mühendis Beyinler uydudan ve dronelardan alınan verilere göre arazideki hastalığın varlığının tespit edilerek drone uçuşları ile hastalıklı alanlardan görüntü elde edilmesini ve üreticilere bilgi akışını sağlayan bir proje geliştirdi.

Üçüncülük Ödülü: Kybele’s Garden

Aygen Savaş Alkan’ın liderlik ettiği Kybele’s Garden mikroalg yetiştirmek amacıyla hayata geçirilecek üretim platformları üzerinde ikinci bir eş zamanlı üretim katmanı olarak hidroponik akıllı dikey tarım sistemi kurma ve alg besi ortamı ile uyumlu tarım ürünlerinin üretimi sağlama projesi geliştirdi.