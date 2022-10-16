Tarımdaki nüfus hızla yaşlanıyor

Hızla yoksullaşan tarım kesiminde gençleri daha çok beden gücü gerektiren vasıfsız işlerde çalışmak için kentlere göç ettiriyor. Yeni yuva kuran gençlerin göç tercihi yüzünden tarım alanlarını ekip dikmek yaşlı nüfusa kaldı.

TBMM Yaşlıların Sorularını Araştırma Komisyonu çalışmaları kapsamında açıklama yapan CHP Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, tarımla uğraşan nüfusun hızla yaşlandığını vurguladı.

Çiftçilerin yüzde 56’sının tarımsal faaliyete devam etmek istemediğini belirten Bakıroğlu, yüzde 58’inin de kendilerinden sonra tarıma devam edecek kimse olmadığını belirttiğini vurguladı.

Bakıroğlu’nun verdiği bilgiye göre 4/b tarım Bağ-Kur’lu sayısı 2011’de 1 milyon 121 bin 177 iken bugün 477 bin 717 kişiye düştü. Tarım işçisi sayısı da 2009’de 178 bin iken bu yıl 25 bin 787 kişiye indi.

Bakırlıoğlu şuna dikkat çekti: “Sürdürülebilir bir tarım politikası için önce insanları bu faaliyetin içinde tutacak önlemleri almak gerekiyor. Bunun yolu ise desteklemelerden geçiyor.”