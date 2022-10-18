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Tatil beldeleri memurlara sürgün yeri oldu

Kiralık konut fiyatları artışında İstanbul ve İzmir'le yarışan küçük ilçeler memurlar için adeta sürgün yeri haline geldi.

18 Ekim 2022 Salı 09:43
Tatil beldeleri memurlara sürgün yeri oldu

Tatil beldeleri memurlara sürgün yeri oldu



Ekonomik kriz ve uçuşa geçen emlak fiyatları devlet memurlarına büyük darbe vurdu. Bodrum, Marmaris, Urla, Çeşme gibi yazlık ilçelerde ve Ege’deki diğer büyükşehirlerde görev yapan polis memurları ve öğretmenler, 10 bin lira seviyesine dayanan kira fiyatları nedeniyle büyük bir mağduriyet ile karşı karşıya.


Yaşanan kira krizini Cumhuriyet’e değerlendiren Polisin Sesi Platformu Sözcüsü Faruk Sezer, “1980’li yıllarda polislere maaşlarına ek olarak kira yardımı ödenirdi. Biz seneler önce bunun artırılması için mücadele verirken 2004 yılında çıkan bir düzenlemeyle bunu tümden kaldırdılar. Bunun acilen geri getirilmesi gerekmektedir. Bir başka çözüm olarak ise büyükşehirlerde ve yazlık yerlerde görev yapan polislerimiz için şehir tazminatı uygulamasına geçilmeli ve maaşlarına ek ödeme yapılmalı” dedi.

Tıpkı polisler gibi öğretmenlerin de benzer sorunlarla karşı karşıya kaldığını ifade eden Eğitim-İş Sendikası İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Adem Yıldırım da şunları söyledi:

“Bugün iki öğretmenin bile maaşının toplamı yoksulluk sınırı altında. Anadolu’da görev yapmak artık daha cazip halde. Özellikle artık Ege bir öğretmen için, bir memur için yaşanabilir bir yer olmaktan çıktı.” 


 

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Tatil Beldeleri
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