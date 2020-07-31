Tatlı yetiştirmek için uyumuyorlar

Bayram denilince baklava, baklava denilince de akla Gaziantep geliyor. Son üç günde Gaziantep genelinde ortalama 20.000 adet tepsi baklava üretilirken baklava ustaları talebi karşılamak için 24 saat aralıksız çalışıyor.

Küşleme Kebaphan'ın sahibi Onur İbili, bayram için Türkiye’nin hemen hemen her noktasına Gaziantep baklavasını ulaştırdıklarını belirterek "Türkiye’nin her noktasına kargo ve otobüs aracılığıyla gönderim sağlıyoruz. VIP kargo ile Ankara İstanbul Bursa'ya ertesi gün teslim edilebiliyoruz.

Bu sayede baklavalarımızı en taze Haliyle tüm Türkiye’ye ulaştırıyoruz" dedi.

Üretime 24 saat devam

Bayram için üç gündür aralıksız üretime devam ettiklerini belirten Onur İbili, "Bu yoğun talebin olduğu dönemde baklava ustaları olarak 24 saat üretimi hiç durdurmadan sadece sırayla birer saat uyku uyuyoruz" dedi.

Avrupa’ya da teslimat yaptıklarını aktaran İbili, "dünyanın birçok noktasına uçakla baklavayı bir günde ulaştırıyoruz. 2019 yılında yaklaşık 25 milyon TL lik baklava ihracatı gerçekleşti bir Gaziantepli olarak bununla gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Tatlı seçerken dikkat

Küşleme Kebaphan'ın sahibi Onur İbili, taze ve kaliteli baklava seçmek için ise

"Kokusuna, rehasına, fıstık ve yağın kalitesine bakılmalı. Kokaklayınca tatlı bir koku geliyorsa bu baklava sorunsuz ve lezzetli bir baklavadır" uyarısında bulundu.

En sevileni bülbül yuvası

Onur İbili, en çok kare, normal, havuç dilim baklava, şöbiyet, dolamanın tercih edildiğini belirterek "Biz ayrıca cevizli, tahinli, tarçınlı baklava yapıyoruz. Bu tatlı da çok rağbet görüyor. Midye baklavayla birlikte bülbül yuvası da çok meşhur. Bülbül yuvasının işçiliği çok. Tek tek tepsiye diziliyor. 20 dakika pişirme süresi var. Bir tarafı yanabilir diye devamlı çevrirerek pişiriyoruz. Diğer tatlılara göre daha hafif. Bir kişi tek başına bir tepsi yiyebiliyor" dedi.