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TAV hisse geri alımına başlıyor

TAV Havalimanları, koronavirüs salgını nedeniyle piyasalarda yaşanan ani değişiklerin etkisini azaltmak amacıyla hisse geri alımı gerçekleştirecek.

12 Mart 2020 Perşembe 18:38
TAV hisse geri alımına başlıyor

TAV hisse geri alımına başlıyor


 

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener “Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi seviyesine çıkarttığı koronavirüs salgını ve buna bağlı alınan önlemler nedeniyle, tüm dünyada işlettiğimiz havalimanlarında yolcu trafiğinde bir düşüş yaşanıyor. Turizm açısından düşük sezonda olmamızdan dolayı, yolcu trafiğindeki bu düşüşün şu ana kadar finansal performansımız üzerindeki etkisi kısıtlı oldu.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener

Bununla birlikte, salgının küresel ölçekte turizm ve havacılık sektörünü ciddi şekilde etkilemesi nedeniyle hisse fiyatımızda düşüş yaşanmaktadır. Hissemizin ve şirketimizin arkasında olduğumuzu göstermek için Yönetim Kurulumuzda 200 milyon TL’ye kadar hisse geri alımı yapmaya karar verdik. Ülkemizde ve tüm dünyada alınan önlemlerle salgının önümüzdeki haftalarda kontrol altına alınacağına ve geçmiş örneklerden de bildiğimiz üzere, havacılık sektöründe hızlı bir toparlanma yaşayacağımıza inanıyoruz” dedi.

TAV Havalimanları bu yılın ilk iki ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 düşüşle 8,5 milyon yolcuya hizmet verdi. Aynı dönemde TAV’ın hizmet verdiği dış hat yolcusu yüzde 13 artarken iç hat yolcu trafiğinde yüzde 13 düşüş gerçekleşti.

TAV Havalimanları hakkında

Dünyanın önde gelen havalimanı işletmecileri arasında yer alan TAV Havalimanları, Türkiye’de Antalya, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas Bodrum ve Gazipaşa Alanya havalimanlarını işletiyor. TAV yurtdışında ise Gürcistan’ın Tiflis ve Batum, Tunus’un Monastır ve Enfidha-Hammamet, Makedonya’nın Üsküp ile Ohrid, Suudi Arabistan’ın Medine ve Hırvatistan’ın Zagreb Havalimanı’nda faaliyet gösteriyor. Holding, duty free, yiyecek-içecek hizmetleri, yer hizmetleri, bilişim, güvenlik ve işletme hizmetleri gibi havalimanı operasyonunun diğer alanlarında da faaliyet gösteriyor. Bu çerçevede TAV Havalimanları, Letonya’nın Riga Havalimanı’nda da duty free, yiyecek içecek ve diğer ticari alanların işletmesini gerçekleştiriyor.

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