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Tavada Tavuk 2020’de 15 Yeni Şube Açacak

Beyaz et sektöründe ürünlerine inovasyon katarak Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketi ilan edilen Tavada Tavuk, 2020 yılında 30 yeni şube açmayı hedefliyor.

18 Şubat 2020 Salı 12:35
Tavada Tavuk 2020’de 15 Yeni Şube Açacak

Tavada Tavuk 2020’de 15 Yeni Şube Açacak


Tavada Tavuk İş Geliştirme Müdürü & Franchise Koordinatörü Akın Gürbüz, 2020 yılında üretim hacmini 45 tondan 55 tona çıkarmayı hedeflediklerini belirterek "Altyapımız üretimimizi daha da artırmaya uygun. Yurt içindeki büyüme hedefimize 2020 yılı bitmeden ulaşacağımıza inanıyorum" dedi. Gürbüz, sektöre yeni lezzetler kattıklarını belirterek "Yurt dışı şube sayımızı da yıl sonuna kadar artıracağız. 2020 yılı sonunda 70 şube sayısını geçeceğiz." Dedi.


YÜZDE 35 BÜYÜME SAĞLAYACAĞIZ

Tavada Tavuk markasının AVM'lerde en çok tercih edilen restoranlar zinciri haline gelmesinde yenilikçi ürün konseptinin önemli rol oynadığını belirten Tavada Tavuk İş Geliştirme Müdürü & Franchise Koordinatörü Akın Gürbüz, şu bilgileri verdi; “2014 yılında kuruluşumuzu tamamladık, ilk şubemizin ardından 6 yıl içinde 10 kat büyüdük. Yurt dışında Kıbrıs, Irak ve Ürdün’de açtığımız şubelerimiz ile markamızı yabancı pazarda da sevdirdik. Yıl sonuna kadar mevcut ekonomik duruma rağmen yüzde 35 büyüme hedefimize kanalize olduk. Ürünlerimiz öncelikle gençler, kamu çalışanları, öğrenciler tarafından oldukça beğeniliyor.Aslında damak tadımız ile tüm kesimlere hitap ediyoruz. Beyaz et sektöründe, hem üretim hem de restoran işletmeciliğinde yeniliklerimiz kendi tarzımızı oluşturdu.”


AVM'LERDE EN ÇOK TERCİH EDİLEN MARKA


Türkiye'nin en büyük Alışveriş Merkezleri içinde hızla şubeleştiklerinin altını çizen Gürbüz, "AVM’ler dışında da restoranlarımız var. Ancak AVM'lerde en çok tercih edilen restoran zinciri haline gelmekten gurur duyuyoruz." Dedi.

İSTANBUL'DA DOĞDU TÜM TÜRKİYE'YE YAYILDI

İstanbul'da doğan Tavada Tavuk, AVM'ler başta olmak üzere, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgeleri'nde de hızla şubeleşme yoluna gitti. 2020 yılında sahil kentlerine ağırlık vermeye hazırlanan Tavada Tavuk, yurt dışı yatırımları ile ihracat odaklı büyüme stratejisine uygun olarak yeni yapılanmaya gitti.

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Anahtar Kelimeler:
Tavada Tavuk
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