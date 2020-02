Tavada Tavuk'tan sektör için önemli çağrı | Dünya sofralarına işlenmiş piliç ihraç edelim

Dünya Sofralarına İşlenmiş Piliç İhraç Etmeli



Türkiye beyaz et sektörüne inovasyon katan yatırımlarla katma değeri yüksek ürünleri sadece iç pazara değil, dünya pazarlarına ihraç potansiyeline ulaştı. Çeyrek asırdır beyaz et ihracatıyla yetinen sektör, sofraya konmaya hazır onlarca farklı yemekle ihracat kalemini zenginleştirmeyi hedefliyor. Tavada Tavuk İş Geliştirme Müdürü & Franchise Koordinatörü Akın Gürbüz, Türkiye'nin geçtiğimiz yıl 485 bin ton piliç eti ihraç ederek, Brezilya, ABD, AB ve Tayland'ın ardından 5. büyük ülke olduğunu belirtti ve; "Biz önümüzdeki dönemde kendi konseptimize uygun olarak geliştirdiğimiz ürünleri ihraç ederek, sektörde katma değerli ihracat yapmayı hedefliyoruz" dedi.



Türkiye'nin 2025 yılı beyaz et üretimini yıllık 3.5 milyon ton olarak hedeflediğine işaret eden Gürbüz, "Ülkemiz halen beyaz et üretiminde dünya sıralamasında 8, ihracat sıralamasında ise 5'nci olarak yer alıyor. Ancak beyaz et ihracatını dondurulmuş piliç olmaktan çıkarıp katma değeri yüksek, inovasyon katılmış hazır sofralık yemek olarak zenginleştirmeliyiz. İhracat gelirimizi piliç eti ve yumurta olmaktan çıkarıp işlenmiş sofralık yemek türleri olarak artırmalıyız. Tavada Tavuk'un 5 yıllık mutfak - labaratuvar deneyimi buna uygun. Altyapımızı bu yeni hedef doğrultusunda güçlendiriyoruz." Şeklinde konuştu.

ZENGİN MENÜLERİMİZ İHRACAT LİSTEMİZDE YER ALACAK

Halen 35 şehir, 4 ülkede 55 şubelerinin bulunduğuna dikkat çeken Akın Gürbüz şu bilgileri verdi: “Menümüzde yer alan ürünlerimizin bir bölümünü hazır yemek olarak ihracata uygun hale getireceğiz. Eş zamanlı olarak faaliyette olduğumuz ülke sayısı ile şube sayımızı da artıracağız. Türkiye'nin kanatlı ihracatından daha fazla gelir elde edebilmesinin yolunun, ürünlerimizin sofraya konulmaya hazır hale getirilmesinden ve zengin menüler hazırlamaktan geçtiğine inanıyoruz. Halen Türk beyaz et sektörü 75 ülkeye ihracat yapıyor. Yeni model ile daha fazla ülkeye daha satış yapabiliriz. Üstelik ton başına kazancımız işlenmiş ürünle daha fazla artacaktır."

TAVADA TAVUK HAKKINDA

2014 yılında Atanet LTD. ŞTİ. tarafından kurulan firma alanında uzman çalışanları ve farklı bakış açısı ile gıda sektöründe ilklere imza atmaktadır. 5 yıldır gıda sektöründe salata, ızgara ve tavuk tava segmentinde faaliyet gösteren Tavada Tavuk´un 35 il ve 4 ülkede toplam 55 şubesi mevcuttur.

Dünya lezzetlerini, hızlı servis konseptiyle alakart restoran görünümlü şubelerinde sunan marka, bu anlamda sektöründe ilk olma özelliği taşıyor.



TÜRKİYE'DE BEYAZ ET SEKTÖRÜ



Türkiye'nin yıllık beyaz et ihracatı 5 milyar dolara yaklaşıyor. Türkiye'de kayıtlı 15 bin kümes bulunuyor. Beyaz et ve yumurta sektörünün istihdama olan katkısı 2.4 milyon kişi olarak hesaplanıyor. Türkiye 2015 yılında 292 bin ton piliç eti ihraç ederken, geçtiğimiz yıl bu miktarı 485 bin tona çıkarmayı başardı.

Türkiye'de kişi başına düşen yıllık beyaz et tüketimi 21 kilo seviyesinde seyrediyor.

Kanatlı sektörünün üretim ve satışta toplam büyüklüğünün 5 milyar dolar düzeyinde olduğu tahmin ediliyor.