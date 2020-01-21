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Tavas, Egeli gıda ihracatçılarının üretim merkezi olacak

Denizli'nin Tavas ilçesi ürettiği lezzetlerin dünyanın dört bir tarafına ihraç edilmesi için Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ile ortak hareket edecek.

21 Ocak 2020 Salı 09:13
Tavas, Egeli gıda ihracatçılarının üretim merkezi olacak

Tavas, Egeli gıda ihracatçılarının üretim merkezi olacak

    Denizli'nin Tavas ilçesi ürettiği lezzetlerin dünyanın dört bir tarafına ihraç edilmesi için Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ile ortak hareket edecek. Tavas, Egeli gıda ihracatçılarının üretim merkezi olacak. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak ve EYMSİB Yönetim Kurulu, Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık'ın organizasyonunda Tavas'ta yaş meyve sebze üreticileri ile bir araya geldi. 

   Tavas'ta düzenlenen toplantıda söz alan Ege Yaş MeyveSebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Tavas'ta yetişen ürünlerin pazarlanması ve ihraç edilmesi konusunda tüm imkanlarıyla üreticilerin yanında olacaklarını, olası işbirlikleriyle sektörün konumunu güçlendirmek için çalışacaklarını dile getirdi. 

   Tavas'taki potansiyeli yerinde görmenin heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Uçak, "Farklı kliması ile giderek artan sera yetiştiriciliği, kornişon salatalığı, domatesi, üzümü, eriği, kirazı, elma çeşitleri, armut çeşitleri, kavunu, cevizi, bademi ile Ege Bölgemizde önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olmaya aday olan Tavas'ta yetiştirilen ürünler ihracatçı firmaların ilgisini giderek daha fazla çekmektedir. Ziyaretimizin bu anlamda faydalı olacağına inanıyorum" dedi.

2020 ihracat hedefimiz 1 milyar dolar

    Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği bünyesinde meyve sebze mamulleri ihracatçılarının da faaliyet gösterdiği bilgisini veren Uçak sözlerini şöyle sürdürdü; "Bu ovada yetişen ve taze olarak değerlendirmenin yanında işlemeye uygun meyve ve sebzeler de mamul ihracatçısı firmalarımız tarafından değerlendirilebilir. EYMSİB olarak yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda faaliyette bulunuyoruz. Yurt içinde üreticilerimizle her zaman temas halindeyiz. Son 2 yılda İzmir'de Kemalpaşa, Selçuk, Seferihisar, Ödemiş ilçelerinde, Manisa Alaşehir'de, Muğla Ortaca'da, Afyon Sultandağı'nda üreticiler ile toplantılar organize ettik, onların sorunlarını dinledik ve çözümler bulmaya çalıştık. Yurtdışında da ürünlerimizin tanıtımı için Almanya, Japonya, Çin, Hong Kong, Rusya ve Fransa'da fuarlara katılarak tadım etkinlikleri düzenledik. Bu çalışmalar sonunda 2019 yılında 890 milyon dolarlık ihracat rakamıyla birliğimizin 53 yıllık tarihinde ihracat rekorunu kırdık. 2020 yılı ihracat hedefimiz ise; 1 milyar dolar. Bu ihracat rakamına Tavas'ın da katkı sağlaması için ortak hareket edeceğiz."

Tüm yaş meyve sebze grubunda çalışmalarımız devam ediyor. 

   İlçede ürün deseninin arttırılması, ihracata yönelik ürünlerin yetiştirilmesi, sözleşmeli üretim modeli esas alınarak yeni yatırımcıların sektöre dahil olması için; sektörün ana paydaşları ile güç birliği yaptıklarını belirten Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık; ‘’ Tavasımızı kısa sürede ‘Yayla Seracılık Merkezi’ haline getirip İhracatta kendisinden söz ettirecek olan üretimimiz ile hem üreticimizin hem de bölge halkımızın kazanmasını amaçlamaktayız. Sadece Seracılık alanında değil, ihracata yönelik tüm yaş meyve sebze grubunda çalışmalar da yapıyoruz.Bölge halkımızın ekonomik yönden kalkınmasını sağlamak, özellikle gençlerimizin kendi işlerini kurmalarına öncülük etmek en büyük hedefimizdir.Bugün burada İlçemiz Tarımına katkı sağlamak için ziyaretimize gelen değerli misafirlerimiz Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçılar Birliği Başkanımız Hayrettin UÇAK Bey’e, yönetim kurulu üyelerine ve katılım sağlayan herkese teşekkür ediyor, toplantımızın Tavas’ımız için hayırlı olmasını diliyorum.’’dedi.

   Tavas Belediyesi'nde düzenlenen toplantıya; Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak ve yönetim kurulu üyeleri, Tavas İlçe Tarım Müdürü Halil Nas, Tavas Ziraat Odası Başkanı Süleyman Tozlukoğlu, Tavas Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Ceviz, Tavas Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Orhan Akyol, Biktisel Koruma Şube Müdürü Ali Yılmaz, muhtarlar ve üreticiler katıldı. 

Meyve bahçeleri ve seralar ziyaret edildi

    Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak başkanlığındaki heyet toplantı sonrasında, Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık ile birlikte, meyve-sebze bahçeleri ve seraları ziyaret etti. Soğuk hava tesislerinde incelemelerde bulundu. 

   Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak ve EYMSİB Yönetim Kurulu, Tavas'taki temasları sonrasında Geçmiş Dönem Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile bir araya geldi. Ziyarette, ihracatın arttırılması ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Son Güncelleme: 21.01.2020 09:18
Anahtar Kelimeler:
DenizliTavasEge Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği
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