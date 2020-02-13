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TBB logosuyla sosyal medyada dolandırıcılık girişimi

Türkiye Bankalar Birliği'ne ait logoları kullanarak sosyal medya üzerinden yürütülen dolandırıcılık girişimi konusunda vatandaşların dikkatli olması istendi.

13 Şubat 2020 Perşembe 12:14
TBB logosuyla sosyal medyada dolandırıcılık girişimi

TBB logosuyla sosyal medyada dolandırıcılık girişimi


İnternette, özellikle sosyal medyada Türkiye Bankalar Birliği adı ve logosu kullanılarak vatandaşları dolandırmaya çalışanlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu. TBB tarafından yapılan açıklamada vatandaşların bu konuda duyarlı olması istendi. TBB açıklamasında şu bilgiler yer aldı.

Türkiye Bankalar Birliği’ne ait olduğu görüntüsü verilerek, kredi kart aidatı iadesi gibi çeşitli vaatlerle banka müşterilerini dolandırmak için açılmış sosyal medya hesapları tespit edilmektedir.

Birliğimizin sosyal medya üzerinden banka müşterisi bilgilerini talep ettiği bir uygulaması bulunmamakta, resmi internet site hesapları haricinde yönlendirmeler yapılmamaktadır.

Kredi kartı veya kişisel bilgileri ele geçirmeyi ve banka müşterilerini dolandırmayı amaçlayan girişimlere kesinlikle itibar edilmemeli; banka ve kişisel bilgilerin asla paylaşılmamasına çok dikkat edilmeli ve bu alışkanlık haline getirilmelidir.

Birliğimizin açıklamalarını takip etmek isteyen sosyal medya kullanıcıları Facebook ve Twitter’daki @BankalarBirligi adresli resmi hesaplarımızı takip edebilir.

Dolandırıcılık amacıyla Türkiye Bankalar Birliği adı kullanılarak açılmış sosyal medya hesaplarına karşı gerekli önlemler alınmakta, bu tür hesapların kapatılması ve sorumluların cezalandırılması için gerekli yasal başvurularda bulunulmaktadır.

Güvenliğiniz için kamuoyunun bilgisine sunarız.

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Anahtar Kelimeler:
TBBTürkiye Bankalar BirliğiLogo
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