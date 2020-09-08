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TBV Başkanı Eczacıbaşı | Uzaktan eğitimin en etkin yolu, oyun ile eğitim

08 Eylül 2020 Salı 09:23
TBV Başkanı Eczacıbaşı | Uzaktan eğitimin en etkin yolu, oyun ile eğitim

TBV Başkanı Eczacıbaşı: “Uzaktan eğitimin en etkin yolu, oyun ile eğitim”

Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) tarafından düzenlenen ve Matematik ve Fen Bilimleri alanlarındaki eğitim oyunlarının ve oyun fikirlerinin ödüllendirildiği KOD Ödülleri Yarışması’nın üçüncüsü dijital ödül töreniyle tamamlandı. Etkinlik kapsamında bir konuşma yapan TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı, yaşadığımız pandemi sürecinin uzaktan eğitimin önemini ortaya çıkarttığını hatırlatarak, uzaktan/evden eğitim alan çocukların öğrenme süreçlerini daha verimli hale getirmenin en etkin yolunun oyun ile eğitim olduğuna inandığını ifade etti.

3 yılda 1000’e yakın başvuru alındı

Eczacıbaşı, “Bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilen KOD ödüllerinin en önemli amaçlarından biri, eğitim kurumları ve eğitim regülatörleri nezdinde orta vadede KOD Ödülleri’nin oyun ile öğretim konusunda genel kabul görmüş, saygın bir tescil otoritesi olarak yer bulmasıdır” dedi. Üç yıldır süren projede toplamda yaklaşık 1000 civarında başvuru alındığını belirten Eczacıbaşı, tüm adaylara jüri üyelerine ve sponsorlara, destekleri için teşekkür etti.

Küresel başarı yakalayan ve yatırıma dönen projeler

Geçmiş KOD Ödülleri’nin kazananlarının başarı hikayelerinin de anlatıldığı ödül töreninde 2. KOD Ödülleri fikir kategorisi birincisi Bilgen Demirdaş’ın “Sayıların Efendisi” adlı oyunuyla Danimarka’da düzenlenen International Educational Game Competition’da kazandığı birincilikten ve 1. KOD Ödülleri finalistlerinden Flat Games’in yarışma sonrası yatırım aldığından da söz edildi.

Eczacıbaşı Topluluğu’nun ve Türkiye İş Bankası’nın ana sponsorluğunu üstlendiği, Netmarble Türkiye ve Robincode’un destek sponsoru olduğu yarışmada kazananlar ödüllerini Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı’nın katıldığı törenle aldı.

Oyun kategorisinde “Interscientific” adlı oyunlarıyla Burak Kağan Gür, Ömer Bahadır Karabulut ve Naci Sayıcı birinci olurken, “Simyacılar Kalesi” adlı oyunlarıyla Halil Onur Yazıcıoğlu, Mehmet Can Güler ikinci ve “Matematik Efsaneleri” adlı oyunuyla Baki Şahin Yimencioğlu üçüncü oldu. Fikir kategorisinde ise “Sayı Yerleştirmece” adlı oyunlarıyla Bahattin Aydın ve Kevser Aydın birinci, “Gizemli Elementoslar” adlı oyunuyla Elif Çilek ikinci ve “Prof. Element” adlı oyunlarıyla Münir Nuran, Onur Çağatay ve Necdet Tuna Başsaka üçüncü oldu.

KOD Ödülleri’nde her iki kategoride de kazananlara para ödülü, Pocket Gamer Connects bileti ve Robincode’dan sertifika verildi.

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