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TCDD'nin gizli saklı ihalesi yandaşa gitmiş

AKP iktidarı 539.1 milyon liralık bir işi daha kimselere duyurmadan, kapalı kapılar ardında özel olarak davet ettiği yandaş müteahhitlere verdi.

29 Temmuz 2022 Cuma 09:26
TCDD'nin gizli saklı ihalesi yandaşa gitmiş

TCDD'nin gizli saklı ihalesi yandaşa gitmiş


AKP'nin yandaş şirketleri, kamu kurumlarının ihalesine özel davet edilerek iş verdiği ortaya çıktı.TCDD, Kayseri Boğazköprü Lojistik Merkezi'nin 1. Etap işini gizli kapaklı ihale ettiği ortaya çıktı. 20 Haziran'da yapıldığı ortaya çıkan ihale Kamu İhale Kanunu'nun esas usül olarak belirlediği rekabete imkan sağlayan açık usül yerine, 21b-Pazarlık usulüyle gerçekleştirildi. 

Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre, deprem gibi olağanüstü durumlar için öngörülen Pazarlık usulünün istisnalarından yararlanan TCDD, işi, ilana çıkmadan, kimselere duyurmadan özel olarak davet ettiği Nas İnşaat ve Kibritçi İnşaat ortaklığına verdi. 

Yaklaşık maliyeti 580 milyon 515 bin TL olarak belirlenen “Kayseri Boğazköprü Lojistik Merkezi Yapım İşi (1. Etap)", 539.1 milyon liraya ihale edildi. 19 Temmuz'da imzalanan sözleşmeye göre 1. etap 25 Mart 2024'te tamamlanacak. 

Nas İnşaat’ın internet sayfasında firmanın sahibi Esat Ulu ve Erdoğan’ın bu fotoğrafı dikkat çekiyor.

“620 BİN METREKARE ALAN ÜZERİNE YAPILACAK”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçtiğimiz yıl aralık ayında, Kayseri'deki Boğazköprü mevkiinde 620 bin metrekare alan üzerine 1.8 milyon ton taşıma kapasiteli Lojistik Merkezi kuracaklarını açıklamıştı.

ÇOK SAYIDA KAMU İHALESİ

Nas İnşaat’ın daha önce aldığı projeler arasında Avcılar-Beylikdüzü metrobüs yolu, İstanbul Gürpınar Su Ürünleri Hal Binası, Başakşehir Sular Vadisi, Yenikapı Meydan Düzenlemesi 1. Etap Anroşman İnşaatı,Sabiha Gökçen Havalimanı Bakın Onarım Hangarları ve Mütemimleri Yapımı, Akdeniz Oyunları Stadyum Otoyol Bağlantısı, Kavşak, Üstgeçit ve Bağlantıları, Bursa İnegöl Halk Ekmek Fabrikası Kiptaş Çatalca Sosyal Konutları ve Sultangazi Kültür Merkezi inşaatı da yer alıyor.

Kibritçi İnşaat’ın aldığı kamu ihalelerinden bazıları şöyle:

Çatalca Sosyal Konutları, KİPTAŞ Arnavutköy İlköğretim Okulu, Başakşehir Güvercintepe İlköğretim Okulu, Ümraniye Geneli Yarı Olimpik Yüzme Havuzları ve Çok Amaçlı Basketbol Sahaları, Fikirtepe Anka Etabı Yarım Kalan İnşaat İşleri…
 

Anahtar Kelimeler:
TcdrdIhaleNas
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