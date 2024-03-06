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TCL, 2 Yıl Üst Üste Dünyanın En İyi 2. TV Markası Oldu

Önde gelen tüketici elektroniği markası TCL Electronics, pazar araştırma şirketi Omdia tarafından bir kez daha Dünyanın En İyi 2. TV Markası seçildi.

06 Mart 2024 Çarşamba 10:05
TCL, 2 Yıl Üst Üste Dünyanın En İyi 2. TV Markası Oldu






TCL, 2 Yıl Üst Üste Dünyanın En İyi 2. TV Markası Oldu


 

Omdia'nın Küresel TV Setleri Raporu 2023'e göre TCL, %12,5 pazar payını temsil eden toplam 25,26 milyon adet TV sevkiyatı ile küresel TV pazarında marka bazında ikinci sıradaki yerini üst üste ikinci yıl da korudu. Bu başarı kısmen şirketin 2023 yılında tanıtılan Mini LED TV serisini de içeren başarılı premium TV tekliflerinden kaynaklandı. Bu ürün segmenti son yıllarda hızlı bir büyüme yaşadı ve pazarda kayda değer talep görmeye devam ediyor.

TCL, premium TV ürün portföyünü genişletme ve geliştirme hedefiyle 2019 yılında dünyanın ilk Mini LED TV'sini piyasaya sürdü ve aynı zamanda Mini LED TV'leri seri olarak üreten ilk şirket oldu. Çok sayıda tescilli Mini LED teknolojisi ve güçlü algoritma yetenekleriyle TCL, TV'leriyle benzersiz görüntü kalitesi ve birinci sınıf bir izleme deneyimi sunuyor.

TCL geçtiğimiz yıl 98 inç ve üzeri boyutlarda bir dizi Mini LED TV de piyasaya sürdü. Özellikle, dünyanın en büyük 115 inç QD-Mini LED TV'si CES 2024 etkinliğinde ABD’de görücüye çıktı. TV, 20.000'den fazla yerel karartma bölgesine ve 5.000 nit tepe parlaklığına sahip.

TCL, 2024 yılında da Mini LED TV teknolojilerinde çıtayı yükseltmeye ve yenilikleriyle dünya çapındaki kullanıcılara ilham vermeye devam edecek.

Son Güncelleme: 06.03.2024 10:50
Anahtar Kelimeler:
TCLTCL TV
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