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TEB Portföy’e iki büyük ödül

Uluslararası kuruluşlar, “Türkiye’nin En İyi Portföy Yönetim Şirketi” olarak TEB Portföy’ü seçti

06 Ocak 2023 Cuma 18:26
TEB Portföy’e iki büyük ödül

TEB Portföy’e iki büyük ödül


 

TEB Portföy Yönetimi, en iyi finans şirketlerinin ödüllendirildiği The Global Economics ve International Finance Awards 2022 kapsamında “Türkiye’nin En İyi Portföy Yönetim Şirketi” seçildi.

Dünyanın önde gelen finans ve iş analizi yayınlarından The Global Economics ve International Finance, “Türkiye’nin En İyi Portföy Yönetim Şirketi” olarak TEB Portföy Yönetimi’ni seçti. 2021 yılında International Finance tarafından Türkiye’nin en iyisi seçilen TEB Porföy Yönetimi, 2022’de de iki farklı uluslararası kuruluş tarafından ödüllendirilerek sektördeki öncülüğünü ve başarısını bir kez daha gösterdi.

TEB Portföy Yönetimi Genel Müdürü Yağız Oral şunları söyledi: “Yenilikçi portföy yönetimi anlayışımızla yatırımcılarımızın yerli ve yabancı sermaye piyasalarının sunduğu fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmasını sağlamak için çalışıyoruz. Bunun için geniş dağıtım kanallarımız aracılığıyla hizmet sunuyoruz. Bu doğrultuda sağlam adımlarla ilerlerken, çalışmalarımızın önde gelen uluslararası kuruluşlar tarafından takdir edilmesi ve ödüle layık görülmesi bize gurur ve mutluluk veriyor.”

TEB Portföy, ürün yelpazesini genişleterek büyümeyi sürdürüyor

TEB Portföy olarak geniş fon yelpazesi ve tematik fonlarla müşterilerine hizmet verdiklerinin altını çizen Oral, “Değişen dünyada önem kazanacağına inandığımız temalara odaklanarak, farklı ihtiyaç ve beklentileri karşılayabileceğini düşündüğümüz yatırım fonu alternatiflerini yakından takip ediyor ve yatırımcılarımızla buluşturmaya çalışıyoruz.” dedi. 

Oral sözlerine şöyle devam etti: “Geçtiğimiz aylarda tarım, gıda ve bu alanlarda faliyet gösteren teknoloji şirketlerine yatırım yapmak isteyenler için Tarım ve Gıda Teknolojileri Değişken Fon’umuzu hayata geçirmiştik. Bu fonumuzu takiben yine hem bugüne hem de geleceğe yatırım için önem taşıdığına inandığımız Sağlık ve Biyoteknoloji Değişken Fon’umuzu yatırımcılarımızla buluşturduk. Müşterilerimize varlık ve birikimleri için hem getiri beklentilerine hem de risk tercihlerine uygun yatırım alternatifleri sunarak ürün yelpazemizi daha da genişletmeyi sürdüreceğiz.” dedi. 

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TEBTeb Portföy
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