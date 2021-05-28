TEB’den 11’inci buluşmada 11 tedarikçiye ödül



Türk Ekonomi Bankası (TEB), 11’incisini düzenlediği TEB Tedarikçi Buluşması etkinliğini COVID-19 salgın nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da online olarak gerçekleştirdi. Salgının yarattığı yeni normale paralel olarak ana teması “Gelecek ve İş Dünyası” olan etkinlikte TEB, başarılı iş birliklerine imza attığı 11 tedarikçisine ise ‘Tedarikçi Ödülü’ ve ‘Jüri Özel Ödülü’ olmak üzere iki ayrı kategoride ödül verdi.

Bu yıl 11’incisi gerçekleştirilen TEB Tedarikçi Buluşması salgının yarattığı yeni dünya düzeni ve bunun iş yapış şekillerine etkisini masaya yatırdı. Açılış konuşmasını yapan TEB Tedarik Direktörü Arda Polat, tedarikçileri seçerken toplam sahip olma maliyeti, kalite ve çevresel bilinç gibi faktörleri gözettiklerinin altını çizdi. Polat, “Kurumsal Sosyal Sorumluluğa bizim kadar önem veren tedarikçilerle çalışmayı tercih edeceğiz” dedi.

Risk odaklı tedarikçi tercih ediyoruz

Salgının tedarik zinciri ve paydaşlarının önemini bir kere daha ortaya koyduğunu belirten Polat, tedarikçileri ile birlikte hızlı hareket edebilen, yeni dünya gereksinimlerine hızlı çözüm üretebilen kurumların, çalışmalarına hız kesmeden devam edebildiğini söyledi. Polat şöyle devam etti:

“Şeffaflık, iletişim, ortaklık bilinci hepsi tedarik zinciri sürdürülebilirliği içindir. Bugünlerde yaşadığımız salgın sebepli belirsizliği yönetmenin, kilit paydaş olarak adlandırdığımız tedarikçilerimiz ile işbirliğimiz sayesinde mümkün olduğunun farkındayız. Tedarik zinciri operasyonlarındaki başarıdan söz edilebilmesi için, bu operasyonlarla birlikte regülasyon, coğrafi, finansal, çevresel, etik, sosyal boyutlu gibi tüm risklerin ne kadar başarılı ile yönetildiği büyük önem taşıyor. TEB Tedarik Yönetimi olarak süreçlerimizi bu riskleri daha oluşmadan önlemeye yönelik olarak kurguladık. Günün ihtiyaçları doğrultusunda süreçlerimizi geliştirmeye ve iyileştirmeye devam ediyoruz. Tedarikçilerimizi de risk odaklı hareket edenler arasından seçmeyi tercih ediyoruz.”

Sürdürülebilirlik kritik önemde

TEB Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Aşkın Dolaştır ise kapanışta yaptığı konuşmada salgınla beraber yeni bir dünyanın kurulmaya başladığını, bu noktada sürdürülebilirliğin kritik bir öneme sahip olduğunu söyledi. Üretim ya da ticaret yapılan sektörlere bakıldığında sürdürülebilirliğin kurumun kendi iç süreçlerine odaklandığını dile getiren Dolaştır, şunları söyledi:

“Ancak finans sektöründe odak noktası dengeli bir şekilde hem süreçleri hem de riskleri içeriyor. Bankamızda sürdürülebilirliğin temelini ise ekonominin gelişimine katkıda bulunarak, işimizi etik bir biçimde yapmak ve paydaşlarımıza karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek oluşturuyor. KOBİ’den bireysele, kurumsal firmalardan girişimcilere ve kadın patronlara uzanan geniş bir yelpazede farklı müşteri segmentleri için sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunurken, aynı zamanda toplumsal fayda sağlamaya, topluma, çevreye ve insan yaşamına değer katan, pozitif etki yaratan çalışmalara da odaklanıyoruz. Sürdürülebilirlik anlayışında küresel standartları yakalayarak hem ülkemizde hem de sektöründe rol model olma hedefimiz var. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları da (UNSDGs) değerli bir referans bizim için.”

TEB Tedarikçi Buluşması’nın son bölümünde ise TEB Tedarik Direktörü Arda Polat’ın moderatörlüğünde, TEB İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Bade Sipahioğlu Işık ile FutureBright ve Davranış Enstitüsü Kurucusu Akan Abdula’nın konuşmacı olarak katıldığı “Gelecek ve İş Dünyası” paneli gerçekleşti.

11. TEB Tedarikçi Ödülleri sahiplerini buldu



Tedarikçi Ödülü Kategorisi

• Aytur Turizm Seyahat Tic. Ltd. Şti.

• Bantaş Nakit ve Kıymetli Mal Taşıma ve Güvenlik Hizmetleri A.Ş.

• Casper Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

• Cyberwise Bilişim Ticaret A.Ş.

• Hobim Arşivleme Ve Basım Hizmetleri A.Ş.

• Sardunya Gıda Mutfak İşletmeleri Tic.A.Ş.

Jüri Özel Ödülü Kategorisi

• Enforsec Bilgi Güvenliği Yazılım Bilişim Danışmanlık Ltd. Şti.

• Ihs Kurumsal Teknoloji Hizmetleri A.Ş.

• Posta Ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.

• Teksan Jeneratör Elektrik San.Tic.A.Ş

• Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.