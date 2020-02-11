TEB’den emeklilere 2500 TL’ye varan promosyon

Türk Ekonomi Bankası (TEB), emekliler için yeni bir kampanyayı daha hayata geçiriyor. Yeni kampanyası ile TEB, emekli maaşını taşıyan ve 10 emekliyi TEB Emekli Bankacılığı Ailesi’ne katan müşterilerine 2500 TL’ye varan promosyon verecek.

TEB’in, 10 Şubat tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklisi olup emekli maaşını taşıyan müşterilerine yönelik başlattığı kampanya kapsamında, maaşı 999 TL’ye kadar olan emekliler 850 TL, 1000 TL ile 1999 TL arasında maaş alan emekliler ise 925 TL promosyon avantajından yararlanacak. Emekli maaşı 2000 TL ve üzeri olan emekliler ise 1000 TL promosyon alabilecek. TEB’in kampanyasından yararlanmak isteyen emeklilerin en az iki adet yeni otomatik fatura ödeme talimatı vermesi ve ayrıntılı bilgi için TEB şubelerine başvurması gerekiyor.

Ayrıca TEB, yakınlarına tavsiye ederek TEB Emekli Bankacılığı Ailesi’ne katan müşterilerine de kişi başına 150 TL toplamda 1500TL’ye varan ödeme yapıyor. Böylelikle emeklilerin alabileceği promosyon 2500 TL’ye kadar çıkıyor.

Emekli müşterileri için özel müşteri hizmeti hattı da kuran TEB, emeklilerin bu hattan ve internet bankacılığından yapacakları EFT ve havale işlemlerinden ücret almıyor. TEB şubelerinde öncelikli hizmet, kredi kartı ücret muafiyeti, günlük nakit çekim imkanı sunan Marifetli Hesap ile birikimlerine yüksek faiz ve ATM’lerden yüksek çekim limiti, TEB’in emeklilere özel paketinde yer alan diğer hizmetler arasında yer alıyor.

Şubat ayı içerisinde TEB Emekli dünyasına katılan müşteriler ayrıca, TEB kredi kartlarına başvurusu yapması durumunda onaylanan kredi kartları ile yapacakları market harcamalarında 150TL’ye varan indirime de hak kazanıyor.