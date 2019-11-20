Tedarik zincirinin başarılı isimlerine ödül

Slimstock ve Lojistik Derneği (LODER)’in düzenlediği ve ev sahipliğini yaptığı geceye Türkiye ekonomisine yön veren büyük firmaların kurucuları ve üst düzey yöneticiler katılacak. Ödül töreni Wyndham Kalamış Otel’de gerçekleşecek.

Deloitte Türkiye Dijital Hizmetler Ortağı ve Perakende Sektörü Lideri Hakan Göl, konuşmacı olarak yer alacak

Dijitalleşme, iş analitiği ve Tedarik Zinciri üzerine konuşma yapacak olan Deloitte Türkiye Dijital Hizmetler Ortağı (Head of Deloitte Digital), Perakende Sektörü Lideri Hakan Göl tecrübe ve bilgi birikimini iş dünyasının önemli isimleri ile paylaşacak.

Profesyoneller projeleriyle 4 dalda yarışacaklar Yarışmanın birincisine özel ödül verilecek

Her geçen sene %20 oranla daha fazla şirketin başvuru yaptığı ‘’En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri’’ gecesini jüri üyeliğini ise LODER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ, LODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Gülçin BÜYÜKÖZKAN, INSEAD Tedarik Zinciri ve Operasyonlar Yöneticisi Prof. Dr. Enver Yücesan, YILDIZ Holding Tedarik Zinciri Başkan Yardımcısı Nazmi CİVİL ve Kumport Liman İşletmeciliği Genel Müdür Yardımcısı Erhan Tunçbilek üstleniyor.

Aynı gece; En Sürdürülebilir, En Teknolojik, En Yenilikçi ve En Etkin / Etkili olmak üzere 4 farklı dalda yarışacak olan adayların ödülleri ise meslektaşları tarafından yapılacak oylama sonucunda belirlenecek. Bu yıl ilk defa proje yarışmasının birincisine özel ödül verilecek. Ödül içeriği ise etkinlik gecesi açıklanacak.