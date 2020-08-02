Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

TEKFEN, Covid-19 Güvenli Üretim Sertifikası alan ilk şirket oldu

Tekfen Tarım TSE COVID-19 Güvenli Üretim Sertifikası’nı alan sektöründeki ilk kuruluş oldu

02 Ağustos 2020 Pazar 13:33
TEKFEN, Covid-19 Güvenli Üretim Sertifikası alan ilk şirket oldu

TEKFEN Tarım, Covid-19 Güvenli Üretim Sertifikası alan ilk şirket oldu

COVID-19 pandemisinin başladığı ilk günden itibaren Tekfen Tarım gerekli tüm tedbirleri alarak, çalışanlarının, müşterilerinin ve iş ortaklarının sağlıklarında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmiş ve bu doğrultuda tüm adımlar eksiksiz olarak yerine getirdi. Bu kapsamda TSE’nin belirlediği Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Prosedürlerini eksiksiz yerine getiren Tekfen Tarım Adana Agripark Ar-Ge Merkezi “TSE COVID-19 Güvenli Üretim Sertifikası”nı almaya hak kazandı.

Tarımsal üretimde Türkiye’nin öncü şirketlerinden Tekfen Tarım, koronavirüs salgının ülkemizde görüldüğü ilk andan itibaren tüm tedbirleri eksiksiz olarak yerine getirerek çalışanlarının, müşterilerinin ve iş ortaklarının sağlıklarında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçti. Atılan bu adımların yeterliliğinin yerinde tespitinin yapılması, değerlendirilmesi ve denetlenmesi adına, Tekfen Tarım Adana Agripark Ar-Ge Merkezi pilot tesis olarak seçilmiş ve Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) “COVID-19 Güvenli Üretim Sertifikası”na başvuru yapılmıştır. Tesis, filyasyon ve sürveyans aşamaları, seralar, laboratuvar, üretim proses alanları, pandemiye yönelik eğitimler, soyunma odaları, yemekhane ve servis araçlarında izlenebilirlik programları, idari bina ofisleri, home-office uygulamaları, temizlik, sanitasyon ve sterilizasyon planları, atık yönetimi, hizmet tedarikçilerine aldırılan tedbirlerin kontrolü gibi birçok farklı konuda TSE Denetçileri tarafından sıkı bir denetimden geçirilmiştir.

TSE’nin belirlediği Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Prosedürleri’nin eksiksiz yerine getirildiği Adana Agripark Ar-Ge Merkezi, hiçbir uygunsuzluk yaşamadan ve ek süre almadan, “TSE COVID-19 Güvenli Üretim Sertifikası”nı almaya hak kazanmıştır. TSE yetkililerinin tebliği doğrultusunda, Tekfen Tarım Türkiye çapında belgeye sahip olan 86’ncı şirket olma unvanını almıştır. Tarım sektöründe ise belgeye sahip olan ilk firma olarak kayıtlara geçmiş ve sektördeki diğer tüm firmalara yine örnek olacak bir uygulamaya imza atmıştır.

Grant Jerrett Darüşşafaka Tekfen’de!
Grant Jerrett Darüşşafaka Tekfen’de!
Tekfen Tarım ve SUNUM’un Dayanıklı Patates Projesine TÜBİTAK Desteği
Tekfen Tarım ve SUNUM’un Dayanıklı Patates Projesine TÜBİTAK Desteği
Tekfen Vakfı’nın Müzik Bursu için başvurular başlıyor!
Tekfen Vakfı’nın Müzik Bursu için başvurular başlıyor!
Jarrod Jones Darüşşafaka Tekfen kadrosunda
Jarrod Jones Darüşşafaka Tekfen kadrosunda
‘Anadolu’nun Kuşları’ kitapçılarda
‘Anadolu’nun Kuşları’ kitapçılarda
Darüşşafaka Fenerbahçe maçı için kural ihlali iddiası
Darüşşafaka Fenerbahçe maçı için kural ihlali iddiası
Anadolu Efes'te şok....Darüşşafaka Tekfen 81– Anadolu Efes 71
Anadolu Efes'te şok....Darüşşafaka Tekfen 81– Anadolu Efes 71
Tekfen Filarmoni takviye sanatçılarını arıyor
Tekfen Filarmoni takviye sanatçılarını arıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yabancı serbaye, İBB istihdam ofisinin kapısını çaldı
Yabancı serbaye, İBB istihdam ofisinin kapısını çaldı
Koç Lider Yöneticiler kurumlarda verimliliği artırıyor
Koç Lider Yöneticiler kurumlarda verimliliği artırıyor
Tatlı yetiştirmek için uyumuyorlar
Tatlı yetiştirmek için uyumuyorlar
Beykoz Kirazı’ndan sonra Beykoz mantarı yüzleri güldürdü
Beykoz Kirazı’ndan sonra Beykoz mantarı yüzleri güldürdü
İstihdamı koruma teklifi kabul edildi
İstihdamı koruma teklifi kabul edildi
Bankalar siber güvenlik için yeni önlemler alacak
Bankalar siber güvenlik için yeni önlemler alacak
Sosyal Medya'da bol kısıtlamalı dönem başlıyor
Sosyal Medya'da bol kısıtlamalı dönem başlıyor
Bahçe keyfine konfor katan teknoloji | Somfy motorlo pergola çözümleri
Bahçe keyfine konfor katan teknoloji | Somfy motorlo pergola çözümleri
Fiyatlar uygun olunca, 3 ayda bir yıllık ciro yaptı
Fiyatlar uygun olunca, 3 ayda bir yıllık ciro yaptı
Koroplast’tan kurban etlerini hijyenik bir şekilde paylaşmanın püf noktaları
Koroplast’tan kurban etlerini hijyenik bir şekilde paylaşmanın püf noktaları

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim