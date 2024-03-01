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Tekfen, İlk Lisanslı RES Yatırımı İçin Hisse Devir Sözleşmesi İmzaladı

Yeni Stratejisiyle Yenilenebilir Enerji Çözümlerine Odaklanan Tekfen, İlk Lisanslı RES Yatırımı İçin Hisse Devir Sözleşmesi İmzaladı 

01 Mart 2024 Cuma 18:35
Tekfen, İlk Lisanslı RES Yatırımı İçin Hisse Devir Sözleşmesi İmzaladı






Tekfen, İlk Lisanslı RES Yatırımı İçin Hisse Devir Sözleşmesi İmzaladı


Yenilenebilir enerji çözümleri ve yatırımları alanındaki büyüme stratejisi kapsamında ilk adımını atan Tekfen Holding, Balıkesir'de bulunan 14,4 megavatlık lisanslı Marmara Rüzgâr Enerji Santrali'ne ilişkin hisse devir sözleşmesini imzaladı. İştiraki Toros Tarım ise aynı gün ikinci bir anlaşmaya imza atarak, 2019’da %70 hissesini devraldığı Gönen Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin kalan %30'luk payını da alarak şirketin tek sahibi oldu.

 

Tekfen, aynı gün içinde yenilenebilir enerji stratejisi doğrultusunda toplamda yaklaşık 25 megavatlık elektrik üretim kapasitesi içeren iki satın alma işlemine imza attı. Önce Tekfen Holding, ilk Rüzgâr Enerji Santrali (RES) yatırımı için hisse devir sözleşmesini imzaladı. Ardından Tekfen Holding iştiraki Toros Tarım, sürdürülebilir tarımsal üretim hedefleri kapsamında 2019 yılında %70 hissesini satın aldığı Gönen Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin kalan %30’luk hissesini de devralarak şirketin tek sahibi oldu.

Tekfen Grup Şirketler Başkanı Hakan Göral, “İş yapış kültürümüz ve deneyimlerimizden aldığımız güçle teknoloji, inovasyon ve sürdürülebilirlik temelli iş modelimiz ve yeni stratejimiz doğrultusunda grubumuzu yarınlara taşımak için çalışmaya devam ediyoruz. Yeşil enerji odaklı dönüşüm de, bu amaçla yürüttüğümüz en önemli başlık. Yaklaşık 6 ay önce grubumuz bünyesinde hayata geçirdiğimiz Tekfen Yenilenebilir Enerji Çözümleri A.Ş. ile bu yöndeki projelerimize hız vermek için yola çıktık ve bu yoldaki ilk adımımız olan Rüzgâr Enerjisi Santrali (RES) yatırımımıza ilişkin hisse devir sözleşmesine imza atıyoruz” dedi.

Yenilenebilir enerji çözümleri segmentinde büyümek ve hedeflerine ulaşabilmek amacıyla, öncelikle halihazırda kurulu bulunan enerji santral yatırımlarına odaklandıklarını kaydeden Göral, “Bu alanda amacımız Taahhüt Grubumuzu bir Mühendislik, Satın Alma ve İnşaat (EPC) oyuncusu olacak şekilde yeniden konumlandırmak. Söz konusu yeni yatırımlarımız, yeşil amonyak ve yeşil hidrojen projeleri kapsamında büyümeyi içeren, Tekfen’in sürdürülebilir enerji çözümleri alanındaki varlığını artırma stratejisinin bir gerekliliği. Bu minvalde, kendi bünyemizde yatırımını gerçekleştirmeyi planladığımız orta büyüklükte bir yeşil hidrojen-amonyak tesisi için, dünyanın en önemli teknoloji tedarikçileriyle görüşmelerimizin birinci aşaması tamamlandı” diye belirtti.

Göral, “Bu hedefimiz doğrultusunda ilk olarak rüzgâr ve güneş enerji sistemleri üzerine yatırımlara odaklandık. Geliştirmek, kurmak ve ardından işletmek üzerine planladığımız bu tür yatırımlar için faaliyette olan bazı santralleri bünyemize almayı önceliklendirdik. Bu anlayışla da Balıkesir’de 9,6 megavatlık kurulu, 4,8 megavatlık artırım kapasitesi ile toplam 14,4 megavatlık Marmara RES üretim lisansının sahibi olan Babadağ Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.’yi tüm hisseleriyle birlikte devralıyoruz. Türkiye’deki muadilleriyle karşılaştırıldığında oldukça yüksek bir verimliliğe sahip olan Marmara RES’in, üreteceği elektrik enerjisiyle yaklaşık 25.000 hanenin elektrik ihtiyacının karşılanması mümkün olacaktır” dedi.

 

Gönen Yenilenebilir Enerji’nin kalan yüzde 30 hissesi de satın alındı

Tekfen, aynı gün ikinci bir hisse alım sözleşmesine daha imza atarak gübre sektöründeki sürdürülebilirlik vizyonuyla gerçekleştirdiği çalışmalarını hızlandırdı. Organik ve organomineral gübre pazarlarındaki konumunu döngüsel ekonomi yaklaşımı ile güçlendirmek amacıyla 2019 yılında Gönen Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin %70'ini satın alan Tekfen Holding iştiraki Toros Tarım, kalan %30’luk hisseyi de devralarak şirketin tek sahibi oldu.

Şirket bünyesindeki Balıkesir Gönen ve Konya Meram tesislerinin toplam 9,62 megavatlık kurulu elektrik gücü bulunduğunu hatırlatan Hakan Göral, “Gerçekleştirdiğimiz bu satın almayla, yıllık 110 bin ton organomineral gübre üretim kapasitesine sahip olduğumuz bu tesislerimizde, çok daha hızlı ilerleme sağlayacağımız muhakkak. Aynı zamanda süreç ve yönetsel verimliliğin artacağına da inanıyoruz. Sürdürülebilirlik ve toplumsal değer yaratma ilkelerimize bağlı olarak geçmiş 50 yılda olduğu gibi bugün de çiftçilerimizle birlikte Türk tarımını daha iyi noktalara getirmek için çalışmaya devam ediyoruz” dedi. Ayrıca bu satın alma, Toros Tarım’ın ürün portföyünde yer alan organik ve organomineral gübre üretim ile satışına dair pazar payının artmasına ve biyolojik atık çıktılarının döngüsel yeşil ekonomi girdileri olarak kullanılmasına izin verecek yatırımlara olanak sağlayacaktır.

Bu satın almalar ile Tekfen Holding bünyesinde faaliyet gösteren çeşitli işletmelerin toplam lisanslı gücü 72 megavata ulaşmış oluyor. Toros Tarım’ın atık ısı kullanılarak Samsun tesislerinde 30 megavat, Mersin tesislerinde ise 7 megavatlık elektrik enerjisi üretim kapasitesi bulunmakta olup; bu yatırımlar, kaynakları verimli kullanma, sera gazı emisyonlarını azaltma doğrultusunda döngüsel ekonomi modeline olumlu katkılar sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler:
RESTEKFEN
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