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Tekfen Tarım ve SUNUM’un Dayanıklı Patates Projesine TÜBİTAK Desteği

Tekfen Tarım, geleceğe yönelik stratejik hedefleri doğrultusunda, Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi ile yaptığı iş birliğine TÜBİTAK'tan destek geldi.

18 Haziran 2020 Perşembe 05:58
Tekfen Tarım ve SUNUM’un Dayanıklı Patates Projesine TÜBİTAK Desteği

Tekfen Tarım ve SUNUM’un Dayanıklı Patates Projesine TÜBİTAK Desteği

Tekfen Tarım, geleceğe yönelik stratejik hedefleri doğrultusunda, Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM) ile tarımsal alanda araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak amacıyla yaptığı iş birliği kapsamında; Türkiye patates yetiştiriciliğinde sorun olan hastalık etmenlerine dayanıklı patates çeşidi geliştirilmesi için yürütülen proje TÜBİTAK 2244 Programı’ndan destek almaya hak kazandı.

Tarımsal üretimde Türkiye’nin öncü şirketlerinden Tekfen Tarım, Türkiye’nin önemli araştırma merkezlerinden Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM) ile tarımsal ürünlerin üretim ve süreçlerine yönelik nanoteknoloji ve biyoteknoloji temelli moleküler düzeyde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi konusunda ortak projeler geliştirmek üzere iş birliğine imza atmıştı. Bu hedef doğrultusunda araştırma ve inovasyon projeleri geliştirmek üzere; SUNUM akademisyenleri ve iş geliştirme ekipleri “Tekfen Tarım-SUNUM Araştırma ve İnovasyon Arama Konferansı” etkinlikleri ile iki kez bir araya geldi. Tekfen Tarım ve SUNUM iş birliği kapsamında geliştirilen Türkiye’de hastalık ve virüslere dayanıklı patates çeşidi geliştirilmesi için uygun ıslah yöntemleri ile tespit cihazlarının geliştirilmesi projesi TÜBİTAK 2244 Programı tarafından destek almaya hak kazandı.

Yerli Muzun Raf Ömrü Uzuyor

Tekfen Tarım ve SUNUM iş birliği kapsamındaki patates ıslahı projesinden önce de “yerli muzun raf ömrünün nanoteknoloji kullanılarak geliştirilmiş etilen tutucu özellikli ambalaj kullanımı ile arttırılması” projesi yüzde 60 TÜBİTAK destek oranı bulunan TÜBİTAK 1505 Üniversite-Sanayi İş Birliği Destek Programı’na kabul edilmiş ve çalışmalara başlanmıştı.

Proje Kapsamında Burs Desteği de Veriliyor

Sanayide ihtiyaç duyulan doktora dereceli nitelikli iş gücü kaynağını yetiştirmek ve Ar-Ge Merkezleri’ne istihdam desteği sağlamak amacıyla proje kapsamında doktora öğrencilerine burs verilmektedir. Bursiyerlere verilecek bursun yüzde 75’i TÜBİTAK, yüzde 25’i ise Tekfen Tarım tarafından karşılanmaktadır. Bursiyerin projeye dahil olduğu dönem (doktora eğitimi süresi) 4 yıl boyunca burs desteği devam edecektir.

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Anahtar Kelimeler:
Tekfen TarımSunumTÜBİTAKPatates
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