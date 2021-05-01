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Tekfen Tarım’dan Türk çiftçisine 3 yeni yerli buğday çeşidi

Tarım Bakanlığı Tescil Komitesi, Tekfen Tarım’ın üç yeni kışlık ekmeklik buğday çeşidini tescil etti.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 10:29
Tekfen Tarım’dan Türk çiftçisine 3 yeni yerli buğday çeşidi

Tekfen Tarım’dan Türk çiftçisine 3 yeni yerli buğday çeşidi

 

Tekfen Tarım’ın yüksek dane verimi, uygun ekmeklik kalitesi, geniş adaptasyon kabiliyeti olan yeni buğday çeşitleri İç Anadolu ve Trakya bölgeleri başta olmak üzere Türk çiftçisinin hizmetine sunulacak.

Tekfen Tarım Genel Müdürü Emrah İnce

Yerli tarımsal üretimin en büyük destekçilerinden biri olan Tekfen Tarım, çifçtiyle omuz omuza vererek emeğin değerine ve milli zenginliklerimize sahip çıkmaya devam ediyor. Yüksek teknolojili Ar-Ge çalışmalarıyla sektöre akılcı çözümler sunarak liderlik eden Tekfen Tarım, sahip olduğu bitkisel üretim çeşitliliğiyle de dünyanın sayılı tarım üretim şirketleri arasında yer alıyor. 

Sağlam temelleri ve köklü geçmişinden gelen deneyimiyle geleceğe yatırım yapan Tekfen Tarım, Türkiye’nin buğday tarımına da katma değer yaratan ürünleriyle destek veriyor. Bu misyonla faaliyetlerini sürdüren Tekfen Tarım’ın üç yeni kışlık ekmeklik buğday çeşidi Tarım Bakanlığı Tescil Komitesi tarafından tescil edildi. Tekfen Tarım’ın yüksek dane verimi, uygun ekmeklik kalitesi, geniş adaptasyon kabiliyeti olan yeni buğday çeşitleri İç Anadolu ve Trakya bölgeleri başta olmak üzere Türk çiftçisinin hizmetine sunulacak.

Tekfen 2064, Tekfen 2104 ve Tekfen 2239 kışlık ekmeklik buğday çeşitleri Yeni Bitki Çeşitlerinin Kayıt Altına Alınmasına ilişkin tescil çalışmalarında Tarım Bakanlığı tarafından yürütülen 2 yıllık tarla deneme raporları baz alınarak değerlendirildi. Tekfen Tarım Genel Müdürü Emrah İnce, “Her bir buğday çeşidinin, iki yıl süreyle yürütülen tarla denemelerinde elde edilen tarımsal ve teknolojik değerlerin tartışıldığı Tescil Komisyonunda,  çeşitlerin ayrı ayrı değerlendirilmesi ile Tekfen 2064, Tekfen 2104 ve Tekfen 2239 kışlık ekmeklik buğday çeşitleri komisyondan oy birliği ile geçerek tescil oldu. Yeni tescil edilen yeni buğday tohumu çeşitlerimizin Türk tarımına ve Türk çiftçisine hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyoruz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Yerli BugdayTekfen Tarım
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