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Teknokentlere ve Ar-Ge merkezlerine koronavirüs desteği 4 ay uzatıldı

Koronavirüs salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması kapsamında alınan karar ile teknokent şirketleri ile Ar-Ge ve tasarım merkezi çalışanlarına tanınan uzaktan çalışma esnekliği 4 ay daha uzatıldı.

06 Mayıs 2020 Çarşamba 10:40
Teknokentlere ve Ar-Ge merkezlerine koronavirüs desteği 4 ay uzatıldı

Teknokentlere ve Ar-Ge merkezlerine verilen koronavirüs desteği 4 ay uzatıldı

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nı tarafından yapılan ortak açıklamayla, evinden çalışmaya uygun gördükleri personel sayılarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildiren teknopark şirketleri ile Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin muafiyet ve teşviklerden Nisan ayı sonuna kadar faydalanmaya devam edebilecekleri bildirildi.

Kanun kapsamında istisna, destek ve teşviklerden yararlanacaklar

Nisan 2020 sonuna kadar geçerli olan bu uygulama, 11 Mart’tan itibaren olmak üzere 4 ay uzatıldı. “Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında yapılmasına karar verildi. Ayrıca 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında bölge sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin bölge dışında da yürütülmesine kararı alındı. Konuyla ilgili olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına izin verebilme yetkisi tanındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bilgi verilecek

Konuyla ilgili bilgi veren IFASTURK Mali Müşavirlik ve Denetim Kurucusu Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mesut Şenel, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, belirtilen sürenin bitiminden itibaren uygulamayı 3 ay daha uzatılabilir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla, ilgili iş yerleri 5746 sayılı Kanun ile 4691 sayılı Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden yararlanmaya devam edilebilecek.” değerlendirmesinde bulundu.

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