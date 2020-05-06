Teknokentlere ve Ar-Ge merkezlerine koronavirüs desteği 4 ay uzatıldı

Teknokentlere ve Ar-Ge merkezlerine verilen koronavirüs desteği 4 ay uzatıldı
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nı tarafından yapılan ortak açıklamayla, evinden çalışmaya uygun gördükleri personel sayılarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildiren teknopark şirketleri ile Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin muafiyet ve teşviklerden Nisan ayı sonuna kadar faydalanmaya devam edebilecekleri bildirildi.
Kanun kapsamında istisna, destek ve teşviklerden yararlanacaklar
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bilgi verilecek
Konuyla ilgili bilgi veren IFASTURK Mali Müşavirlik ve Denetim Kurucusu Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mesut Şenel, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, belirtilen sürenin bitiminden itibaren uygulamayı 3 ay daha uzatılabilir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla, ilgili iş yerleri 5746 sayılı Kanun ile 4691 sayılı Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden yararlanmaya devam edilebilecek.” değerlendirmesinde bulundu.