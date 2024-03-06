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Teknoloji dünyasında cinsiyet değil nitelik kıstas olmalı

06 Mart 2024 Çarşamba 16:50
Teknoloji dünyasında cinsiyet değil nitelik kıstas olmalı






Cinsiyetin değil, niteliğin kıstas olduğu bir teknoloji dünyası

Yapılan araştırmalar, teknoloji sektöründe kadınların temsil edilme oranının hâlâ çok düşük olduğunu gösteriyor. Verilere göre, teknoloji sektöründe çalışan kadınların sayısı 2022'de, bir önceki yıla göre yüzde 1'den bile az bir artış gösterdi. Adform, kadınların teknoloji sektöründeki istihdamını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. İstihdam eşitliği konusunda oldukça keskin sınırlara sahip olan Adform, kadınların sektörde daha fazla yer almasını teşvik ederek sektördeki erkek egemen kalıp yargıları yıkmaya devam ediyor.

Teknoloji sektöründe kadınların temsil edilme oranı hâlâ çok düşük. Yapılan araştırmalar, teknoloji dünyasında kadınların oranının her yıl azaldığını ortaya koyuyor. 2020'de teknoloji sektöründeki kadınların oranı yüzde 28,8 iken, bu oran 2022'de yüzde 27,6'ya geriledi. Sektörde çalışan kadınların sayısı ise, bir önceki yıla göre yüzde 1'den bile az bir artış gösterdi. Ayrıca veriler, kadınların büyük teknoloji şirketlerindeki işgücünün yalnızca yüzde 33'ünü temsil ettiğini ortaya koyuyor. Dünya çapındaki pek çok teknoloji kuruluşu, işgücündeki kadın temsilini artırsa da, bu artış ne yazık ki yılda yüzde 1'i geçemiyor

Bu veriler, teknoloji sektöründeki kadınların varlığının giderek azaldığını ve sektörde ciddi bir eşitsizlik olduğunu açıkça gösteriyor. Bu durum, teknoloji sektöründeki 'erkek egemen' algısının güçlenmesine neden oluyor.

Şirket politikaları, kapsayıcı bir bakış açısıyla hazırlanmalı

Çeşitlilik ve kapsayıcılığın her geçen gün azaldığı bu ortamda, işverenlerin omuzlarına büyük bir sorumluluk düşüyor. Başlangıçta, şirket politikalarının çeşitliliğe değer veren ve kapsayıcı bir bakış açısıyla hazırlanması gerekiyor. Ayrıca, işe alım, terfi ve yetenek belirleme süreçlerinde, bireyin performansı ve niteliği kadar çeşitlilik ve kapsayıcılığın da gözetilmesi önem taşıyor.

Adform'un operasyon ve teknoloji dikeyindeki en büyük ofisi Litvanya'da bulunuyor. 2022 yılında Litvanya'da IT eğitimlerine yapılan başvurularda, kadınların başvuru oranı yüzde 71 artmış durumda. Veriler, erkek ağırlıklı yazılımcı ekiplerin cinsiyet dengesinin gün geçtikçe eşitlendiğini ortaya koyuyor.

Litvanya’da bu gelişmeyi yakından takip edip ölçümlemek için de “Women in Tech Barometer” adında bir girişim başladı. Bu girişim, teknoloji endüstrisindeki çeşitliliğin önemini vurgularken, teknoloji öğrencilerinin cinsiyet oranını dengelemeyi ve düzenli olarak ölçmeyi amaçlıyor.

Adform’da kadın liderlerin oranı artıyor

Adform, işe alım, terfi ve yetenek belirleme süreçlerinde bireyin performansının ve niteliğinin son derece önem taşıdığına inanıyor. Çeşitliliğin başarıya olan katkısını vurgulayan Adform, Gender Diversity Policy (Cinsiyet Çeşitliliği Politikası) ile yönetim kurulu ve lider pozisyonlardaki kadınların

oranının, şirket genelindeki kadın oranını yansıtmasını hedefliyor. Bu tutumunu düzenli olarak raporlayarak taahhüdündeki kararlılığını gözler önüne seriyor.

Gender Diversity Policy'nin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, Adform'un yönetim kurulu yüzde 33,3 kadın ve yüzde 66,7 erkekten oluşuyordu. Kadın liderlerin, şirket genelindeki kadın oranını yansıtacak şekilde yer almasını hedefleyen Adform, şirket içi tüm liderlik pozisyonlarını yüzde 37'ye yükselterek bu hedefe başarıyla ulaştı. Bu dengeyi korumayı amaçlayan Adform, önümüzdeki üç yıl içinde organizasyon genelindeki kadın oranını yüzde 40'a çıkarmayı hedefliyor.

Cem Eroğlu: “Öncelik cinsiyet değil, ilgi ve yetenek.”

Toplumun önündeki engellerin kaldırılması için öncelikle kadınların karşılaştığı engellerin ortadan kaldırılması gerektiğini vurgulayan Adform Türkiye & MEA & Orta Asya Ülke Müdürü Cem Eroğlu, "Gelişmiş toplumlarda, öncelik cinsiyet değil ilgi ve yetenek olur. Bu toplumlar, kadınların önündeki engelleri kaldırarak onlara gerçekten ne yapmak istediklerini sorarlar. Sektörde, kadın sayısının artması ile birlikte, erkeklerin sosyalleşmeye daha fazla zaman ayırmaya başladığını gözlemliyorum. Benim fikrim, kadınların işgücündeki artışın, hemcinslerimin duygusal zekalarında gözlemlenebilir bir artışa neden olduğu yönünde. Kadınların önünü ne kadar açarsak, erkeklerin zihinlerindeki perde de aynı oranda açılıyor. Kadınlar, kendileriyle birlikte çevrelerini, çalıştıkları şirketi ve dünyayı daha iyi bir hale getiriyorlar" dedi.

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