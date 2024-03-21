Teknolojik seralarında ‘topraksız tarım’la yüzde 72 su tasarrufu

Alarko Tarım Grubu bünyesindeki Alsera Jeotermal Tarım’ın seralarında yüzde 72 su tasarrufu sağladıklarını ifade eden Alarko Tarım Grubu Genel Müdürü Melike Koçoğlu ‘’Topraksız tarım, bitkilerin toprak yerine farklı bir ortamda yetiştirildiği bir tarım yöntemi. Üretim materyali olarak “cocopeat” yani hindistancevizi lifleri kullanıyoruz. Bu yöntemde suyun doğrudan bitkilere yönlendirilmesi yüzde 60 oranında su tasarrufu sağlıyor. Ayrıca gerçekleştirdiğimiz teknoloji yatırımı sayesinde kullandığımız su ve gübre miktarını ilave olarak yüzde 30 daha aşağı çekiyoruz. Bu sayede toplam yüzde 72’ye varan su tasarrufuna ulaşıyoruz’’ diye konuştu.

İklim değişikliği ve su kaynaklarının yanlış kullanımı, su krizini dünyanın en önemli gündem maddelerinin başına taşıdı. Her geçen yıl bu krizin etkilerini daha çok hisseden ve su kaynaklarının yüzde 73’ü tarıma giden Türkiye’de son dönemde suyun daha verimli kullanıldığı topraksız tarım çözümleri ön plana çıkıyor.

Alarko Tarım Grubu bünyesindeki Alsera Jeotermal Tarım şirketinin seralarında toplam yüzde 72 su tasarrufuna ulaştıklarını ifade eden Alarko Tarım Grubu Genel Müdürü Melike Koçoğlu, ‘’Topraksız tarım, bitkilerin toprak yerine farklı bir ortamda yetiştirildiği bir tarım yöntemi. Üretim materyali olarak “cocopeat” yani hindistancevizi lifleri kullanıyoruz. Bu yöntem, köklere daha iyi hava ve besin sağlayarak bitki gelişimini hızlandırıyor. Geleneksel tarımda toprak nemini korumak amacıyla daha fazla su kullanılır. Topraksız tarım yöntemleriyle suyun doğrudan bitkilere yönlendirilmesi ve suyun daha verimli kullanılması su tasarrufunu sağlar. Topraksız tarımla, geleneksel tarıma göre yaklaşık yüzde 60 daha az su kullanımıyla aynı miktarda ürün elde edilebiliyor” dedi. Gerçekleştirdikleri teknoloji yatırımı sayesinde sulamada kullanılan kaynağın geri dönüşümünü sağladıklarını ve kaynak verimliliğini daha üst seviyelere ulaştırdıklarını belirten Melike Koçoğlu, bitkilerin drenaj olarak geri verdiği suyu tekrar sulama ve bitkiyi besleme amaçlı kullandıklarını, bu sayede su ve gübre sarfında ilave yüzde 30 tasarruf sağladıklarını ve toplam yüzde 72’ye varan oranda bir kaynak tasarrufuna ulaştıklarını vurguladı.

Yağmur suyuna yatırım

Melike Koçoğlu, yağmur sularının toplanarak su rezervi olarak kullanımı için yatırımlarının devam ettiğini söyledi. Melike Koçoğlu ‘’Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizin sahip olduğu su kaynaklarının sınırlı oluşu ve suya olan talepte artışın yanında küresel ısınma ile artması beklenen olumsuzluklar sahip olduğumuz su kaynaklarının daha randımanlı kullanımını zorunlu kılıyor. Seralarımızda yağmur sularının depolanıp kullanılabilmesi için yatırım planlarımız mevcut. Yağmur suyu toplama sistemiyle seralarımızda su kullanımını daha da azaltacağız’’ diye konuştu.

Rakamlarla su karnesi

Konvansiyonel tarımda kullanılan 44 milyar metreküp suyun yaklaşık yüzde 60'ı yanlış sulama yöntemleri nedeniyle boşa akıyor. Yani tarımda yaklaşık 25 milyar metreküp suyu israf ediyoruz. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, geçen yıl ülkemizde bir yılda kişi başına düşen su miktarı bin 294 metreküp olarak kaydedildi. Bir ülkenin su zengini olarak nitelendirilebilmesi için bu oranın bin 700 metreküpten büyük olması gerekiyor.

ALARKO TARIM GRUBU

70 yıldır Taahhüt, Enerji, Sanayi ve Ticaret, Turizm, Arazi Geliştirme ve Girişim Sermayesi olmak üzere farklı alanlarda faaliyet gösteren Alarko Holding’in yeni faaliyet grubu Alarko Tarım Grubu, sürdürülebilir tarım alanında, dünya ve Türkiye gıda arzına katkıda bulunmak hedefiyle 2023 yılında yola çıktı.

Alarko Tarım Grubu, Mart 2023 tarihinde satın alma yolu ile devraldığı Alsera ile seracılık faaliyetlerini başlattı. Tarım ve gıda sanayisinde değer zincirinin tümünde yer alma hedefiyle yola çıkan Alarko Tarım; jeotermal sera, mikro granül, mineral ve organomineral gübre, tohum ıslahı, kurutulmuş meyve ve sebze gibi farklı alanlarda üretim yatırımlarını hayata geçiriyor. Çevresel sürdürülebilirliğin yanı sıra toplumsal sürdürülebilirliğe de şirket değerleri içerisinde yer veren Alarko Tarım Grubu’nda bugün çalışanların yüzde 70’ini kadınlar oluşturuyor.