Teknosa'dan "bayram kampanyası"



Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, Kurban Bayramı vesilesiyle özel bir kampanya başlatıyor. Tüm Teknosa mağazalarında ve teknosa.com'da 24 Temmuz – 3 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak kampanya ile teknoloji severler, bayram coşkusunu hissettirecek ve tatilin tadını çıkarmaya yardımcı olacak ürünlere indirimlerle sahip oluyor.o’da cep telefonu aksesuarlarına özel 3 al 2 öde fırsatıyla da teknolojilerin tamamlayıcısı ürünlere avantajlarla erişmeyi sağlıyor.

Teknosa bayram özel kampanyası kapsamında akıllı telefondan derin dondurucuya, televizyondan kahve makinesine ve aksesuarlara geniş yelpazede teknoloji ürününde fırsatlar var. İletişimin en yoğun olduğu bayram dönemi için OPPO Reno 3 128 gb akıllı telefon 4.199 TL’den, Xiomi Redmi Note 8 128 gb akıllı telefon ise 2.599 TL’den satışa sunuluyor.

Huawei P Smart S 4-128GB akıllı telefonu 3.299TL indirimli fiyatıyla satın alanlar, 129 TL değerindeki Huawei Band 3E’yi de ücretsiz alabiliyor. Teknoloji hep yanımda olsun diyenler için Samsung Galaxy Tab A 10.1 SM-T510 tablet 1.499 TL’den raflarda yerini alıyor. Gıdaların uzun süre taze saklanmasını sağlayan Uğur UED 380 A++ sandık tipi derin dondurucu 2.399 TL’lik indirimli fiyatla satışa sunuluyor.

Bayramların keyfine keyif katacak Arzum Okka Minio Türk kahve makinesi alanlar, mutfakların en büyük yardımcılarından Arzum AR1031 el blenderına yüzde 35 oranında indirimle 479 TL’den sahip olabiliyor.

Ses ve görüntü kalitesi ile evlerde bambaşka bir televizyon deneyimi yaşatacak Philips The One 139 Ekran Ambilightlı 4K UHD TV 4.999 TL’den, LOGITECH Z-906 5.1 THX sertifikalı ev sinema ses sistemi ise 2.399 TL’den satışa sunuluyor.

Teknosa’da hem iletişimi kolaylaştıracak hem de tatil günlerine eğlence katacak kulaklık ve hoparlörlerde de 200 TL’ye varan indirimler var. Kampanya kapsamında Huawei Freebuds 3 kulak içi kablosuz kulaklık 1.099 TL’den tüketicilerle buluşuyor.

29 Temmuz – 3 Ağustos tarihleri arasında ise Apple Mrxj2Tu/A Airpods 2. nesil ve kablosuz şarj kutusu gerçek kablosuz kulak içi kulaklık 1.399 TL, Harman Kardon Omni Wireless HD hoparlör ise 1.999 TL indirimli fiyatıyla müziği her yere taşımaya imkan sunuyor. Teknosa, kendi özel markası Pre