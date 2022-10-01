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Teknosa’dan yenilenmiş telefon satışı 

Türkiye teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin öncü markası Teknosa, teknoloji odaklı pazaryerine dönüştürdüğü teknosa.com’da mayıs ayı itibarıyla yenilenmiş telefon satışına başladı.

01 Ekim 2022 Cumartesi 15:52
Teknosa’dan yenilenmiş telefon satışı 

Teknosa’dan yenilenmiş telefon satışı 

Türkiye teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin öncü markası Teknosa, teknoloji odaklı pazaryerine dönüştürdüğü teknosa.com’da mayıs ayı itibarıyla yenilenmiş telefon satışına başladı. Gerekli tüm bakım, onarım ve testlerden geçmiş, yüzde 100 çalışır ve sıfıra yakın olan yenilenmiş telefonlar, teknoloji severlerden ilgi görüyor.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, şubat ayında pazaryerine dönüştürdüğü teknosa.com’u farklı yeniliklerle büyütmeye devam ediyor. Bu kapsamda mayıs ayından itibaren teknosa.com’da yenilenmiş telefon satışı da başladı. Ticaret Bakanlığı onaylı Yenileme Merkezleri ile çalışan Teknosa, gerekli tüm bakım, onarım ve testlerden geçmiş, yüzde 100 çalışır ve sıfıra yakın telefonlar için 12 ay garanti ve 14 gün içinde iade garantisi veriyor.

Hem sürdürülebilirliğe hem müşteri beklentilerine çözüm oluyoruz

Teknosa Kategori Yönetimi ve Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Cenk Yenginer, günümüzde cep telefonlarının lüks tüketimden çıkıp zorunlu bir ihtiyaç haline geldiğini belirterek, şunları söyledi: “Teknolojinin hızlı gelişimi içinde yeni aldığımız bir telefonun modası birkaç ay içinde geçebiliyor. Yeni teknolojiler de her zaman daha maliyetli oluyor. Biz de teknosa.com’da başlattığımız yenilenmiş telefon satışıyla müşterilerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretiyoruz. Yenilenmiş telefonlara teknoloji severlerin ilgisi çok güzel. Hem sürdürülebilirliğe hem müşteri beklentilerine çözüm sunan bu hizmetimizi tüketicilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz.”

Anahtar Kelimeler:
Teknosa
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