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Teknosa’ya Social Media Awards’dan Altın Ödül 

Social Media Awards Turkey 2021’de, Teknoloji Marketleri kategorisinde Altın Ödül’ün sahibi oldu. Teknosa’nın online satış kanalı teknosa.com da Arama Motoru Kampanyası kategorisinde Bronz Ödül kazandı.

10 Haziran 2021 Perşembe 10:17
Teknosa’ya Social Media Awards’dan Altın Ödül 

Teknosa’ya Social Media Awards’dan Altın Ödül 

Türkiye teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin öncü markası Teknosa, Türkiye’nin en kapsamlı sosyal medya ödülleri olan Social Media Awards Turkey 2021’de, Teknoloji Marketleri kategorisinde Altın Ödül’ün sahibi oldu. Teknosa’nın online satış kanalı teknosa.com da Arama Motoru Kampanyası kategorisinde Bronz Ödül kazandı.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa ve teknosa.com, Marketing Türkiye & BoomSonar iş birliğiyle bu yıl 5'incisi düzenlenen ve sosyal medyaya damgasını vuran marka, ajans, proje ve kişilerin ödüllendirildiği Social Media Awards Turkey 2021’de ödül kazandı. 

Teknosa, bu yıl 55 binden fazla sosyal medya marka hesabının SocialBrands puanlarına göre analitik olarak incelendiği SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri’nde Teknoloji Marketleri kategorisinde Altın Ödül’e layık görüldü. 1 Mart 2020-1 Mart 2021 dönemini kapsayan değerlendirmede hayran sayısı, hayran artışı, paylaşılan ileti sayısı, ileti türleri, elde edilen etkileşim ve etkileşim türleri gibi birçok farklı veri ele alındı. Deloitte'un uzmanlığıyla dahil olduğu kapsamlı değerlendirme sonucuna göre her kategorinin en başarılı markaları tespit edildi. 

Teknosa’nın online satış kanalı teknosa.com da Jüri Ödülleri’nde Arama Motoru Kampanyası kategorisinde Bronz Ödül kazandı. Teknosa.com, Mediacom iş birliğiyle gerçekleştirdiği, “Google Ads arama kampanyalarında binlerce ürün dinamik bir şekilde nasıl yönetilir? Teknosa’dan öğrenin” kampanyasıyla ödülün sahibi oldu. 

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TeknosaSocial Media Awards
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