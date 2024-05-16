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Teknosa’ya üç prestijli ödül birden

Türkiye teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin öncü markası Teknosa, ECHO Awards, B2B Excellence Awards ve Capital500 Araştırması kapsamında toplamda üç ödülün sahibi oldu.

16 Mayıs 2024 Perşembe 10:24
Teknosa’ya üç prestijli ödül birden






Teknosa’ya üç prestijli ödül birden

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa müşteri deneyimini mükemmelleştirme yolunda attığı yenilikçi adımlar sayesinde önemli ödüller kazanmaya devam ediyor. Teknosa, Marketing Türkiye’nin Akademetre Research and Strategic Planning iş birliğinde bu yıl altıncısı düzenlenen ve yıl boyunca müşterilerine en iyi ticaret deneyimi sunan markaların ödüllendirildiği ‘ECHO Awards’ta 12 ilde bin iki yüz katılımcının tercihiyle ‘Teknoloji Perakendecisi’ kategorisinde birinci oldu. 

 Marketing Türkiye, Kuantum Araştırma ve Deloitte iş birliği ile hayata geçirilen ve ‘Yılın En İtibarlı İş Ortakları’nın belirlendiği B2B Excellence Awards’ta ise şirket ‘Elektronik’ kategorisinde ödüle layık görüldü.

Tekno Perakende’nin Lider Şirketi

Sektördeki ekonomik büyüklüğünü, finansal istikrarını ve sürdürülebilir büyüme stratejilerini başarıyla gerçekleştiren Teknosa, Capital Dergisi tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin en büyük 500 özel şirketinin belirlendiği Capital500 Araştırması kapsamında ‘Tekno Perakende’ sektöründe ‘Lider Şirket’ ödülünü alma başarısı gösterdi. 

15 Mayıs Çarşamba günü İstanbul Mandarin Bosphorus Otel’de gerçekleşen Capital500 Araştırması ve Ödül Töreni kapsamında gerçekleştirilen CEO paneline katılan Teknosa CEO'su Sitare Sezgin, şirket adına ödülü aldı.

Anahtar Kelimeler:
Teknosa
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