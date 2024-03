Tekstil baskısında ‘kişiselleştir, üret ve giy’ dönemi

Fuarda kişiselleştirme deneyimi öne çıkarken ‘Kişiselleştir, Üret ve Giy’ alanında kişiselleştirilmiş spor giyim ve sporla ilgili ürünlerin baştan sona üretimi dört iş akışında sergilenecek…

Avrupa’nın en büyük sektör buluşması olan ‘FESPA Global Print Expo’, Hollanda Amsterdam’da sektör profesyonelleri ve ziyaretçileri bir araya getirmeye hazırlanıyor. 19-22 Mart tarihleri arasında düzenlenecek fuarda sektöre, baskıda kişiselleştirme deneyimi, özel baskı, endüstriyel reklam, tabelacılık ve spor giyimde yeni fırsatlar için kapsamlı içerik programı ve eğitimlerle ilham verecek.

Bu yılki etkinliğin ana sponsorları arasında Brother, Mimaki, CarbonQuota, ROQ ve Stahls yer alıyor. swissQprint, AGFA, Berger Textiles, PrintFactory ve ROLAND, 525'in üzerinde onaylanmış tedarikçi listesinde yer alırken doğrudan tekstil baskı makineleri, kesiciler, sürdürülebilir malzemeler ve sarf malzemeleri de dahil olmak üzere 75'in üzerinde lansman duyurusu ile FESPA Global Print Expo 2024 önemli bir lansman platformu olmaya hazırlanıyor.

Şimdiye kadarki en büyük etkinlik

2024'te yeni olan, Sportswear Pro'da katılımcılar, tasarım ve üretimden süslemeye kadar spor giyim üretim sürecinin tamamı için çözümleri keşfedebilecekler. Ara NV, Ricoma International Corporation, ORAFOL Europe, Aisten Lab Technology ve çok sayıda firmanın çözümlerini inceleyebilecekler. Sportswear Pro, 21 Mart'ta spor giyim trendleri, endüstrinin geleceği, kıyı ötesi üretim ve daha fazlasını ele alan bir günlük konferans programına da ev sahipliği yapacak. 5. Salon'da, European Sign Expo, endüstriyel reklam, tabela ve görsel iletişim endüstrisindeki fırsatlara odaklanacak. Navori Labs ve tekstil çerçeve ortağı EFKA gibi yazılım ortakları da dahil olmak üzere 115 onaylanmış katılımcı ile 2024 etkinliğinin şimdiye kadarki en büyük etkinlik olması bekleniyor.

Sınırsız kişiselleştirme dünyası

“Personalisation Experience” (Kişiselleştirme Deneyimi) alanında ziyaretçiler, tedarikçilerden en son özelleştirme sağlayan çözümleri keşfederken; bu ürünlerin çeşitliliğini ve işlerine nasıl adapte edebileceklerini öğrenecekler. 20 Mart'ta, bir günlük konferans programı eşliğinde sergiyi ziyaret eden uzman konuşmacılar, kişiselleştirmenin geleceği, talep üzerine üretim, özelleştirmede yapay zekanın rolü ve daha fazlası hakkında tartışacaklar.



Digital Signage Salonu, dijital tabelada son yenilikleri vurgulayacak ve bunun baskı ile nasıl uyumlu hale getirilebileceğini gösterecek. Ziyaretçiler, ayrıca sektör uzmanları tarafından düzenlenen bir dizi sohbet etkinliğine katılarak sektör liderleriyle iletişim kurabilecekler.

Kişiselleştir, üret ve giy

Ayrıca yeni olan, “Kişiselleştir, Üret ve Giy” alanında kişiselleştirilmiş spor giyim ve sporla ilgili ürünlerin baştan sona üretimini dört iş akışında sergilenecek. FESPA'nın Tekstil Elçisi ve Textintel CEO'su Debbie McKeegan'ın sunumuyla, akıllı fabrika, bitmiş ürünleri sergileyen podyumlar, keskin çözümler ve süreçlerle ilgili sohbetler ve kişiselleştirilmiş ürünler için en son teknolojilerin uzman rehberli turları yer alacak.

Sürdürülebilirlik odak noktası

FESPA Global Print Expo, World Wrap Masters (Avrupa Kaplama Yarışması) ve seri finaline de ev sahipliği yapacak. Ziyaretçiler, The Wrap Institute tarafından sunulan eğitim atölyelerine ve gösterilere katılabilecekler.

FESPA Global Print Expo ve Sportswear Pro'nun Başkanı Michael Ryan fuar hakkında şunları söyledi: "FESPA'nın etkinlikleri eşsizdir çünkü ziyaretçiler, yalnızca her yıl piyasaya sürülen yüzlerce tedarikçiye ve yeniliklere erişim sağlamazlar, aynı zamanda bilgi düzeylerini artırabilir, eğitim içeriğimizden ilham alabilir ve sektör profesyonellerinden sınırsız deneyimler öğrenebilirler. Her etkinlik yeni bir şeyler getirir ve inanıyorum ki, bir FESPA etkinliğine daha önce katıldıysanız veya ilk kez ziyaret ediyorsanız, keşfedilmeyi bekleyen yeni fırsatlar vardır. Yeni Sportswear Pro etkinliğimizle, iki yeni eğitim özelliği ve planlanan bilgilendirici iki gün konferansla birlikte, FESPA GPE 2024'ün her ziyaretçi için neler sunacağını görmek için sabırsızlanıyorum."