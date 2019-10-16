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Tekstil sektörünün öncüsü OTİAD 20. yılını kutluyor...

Tekstil sektörünün gelişiminde öncülüğü ile bilinen Osmanbey Tekstilci İş İnsanları Derneği OTİAD, 20'nci yılını kutluyor.

Tekstil sektörünün öncüsü OTİAD 20. yılını kutluyor...

Tekstil sektörünün gelişiminde öncülüğü ile bilinen Osmanbey Tekstilci İş İnsanları Derneği OTİAD, 20'nci yılını kutluyor.

16 Ekim 2019 Çarşamba 17:22
Tekstil sektörünün öncüsü OTİAD 20. yılını kutluyor...

Tekstil sektörünün öncüsü OTİAD 20. yılını kutluyor...


Türk tekstilinin dünya markası haline gelmesinde büyük çaba harcayan Osmanbey İş İnsanları Derneği OTİAD 20. yılını düzenlenen etkinliklerle kutluyor. 2 Ağustos 1999 yılında İstanbul Şili'de Osmanbey Mahallesi'nde kurulan OTİAD, kısa sürede bölgede bulunan tekstilcilerin örgütlendiği sektörün en büyük STK'sı haline geldi.

TASARIM VE İHRACAT ÜSSÜ HALİNE GELDİ


Son 20 yıllık gelişimi değerlendiren OTİAD Başkanı Rıdvan Kandağ, Osmanbey'i, Türkiye'nin ve dünyanın en değerli markalarını ortaya çıkaran bölge haline geldiğini söyledi. Kandağ, tekstil sektörünün öncü sivil toplum kuruluşu OTİAD'ın 800'e yakın üyesi ve 2.600 şirkete yön verdiğini belirterek şunları söyledi:

"Osmanbey Tekstilci İş İnsanları Derneği (OTİAD) 2 Ağustos 1999 yılında kuruldu. 800'e yakın üyesiyle Osmanbey'in değişimine öncülük etmektedir. Osmanbey bugün mevcut görünümü ile modern, temiz ve güvenilir bir açık hava alışveriş merkezidir. Osmanbey'i tasarım ve üretim anlamında İstanbul'un dünyaya açılan moda kapısıdır.

Tekstil ve hazır giyimde Türkiye'nin ve İstanbul'un en önemli toptan alışveriş merkezlerinden biri olan Osmanbey, 40 yıla aşan geçmişi, ürün çeşitliliği ve her geçen gün güçlenen markaları ile öncü bir kimliğe sahiptir. İrili ufaklı binlerce firmanın oluşturduğu bir tekstil merkezi ve açık hava moda fuarı görünümünde olan Osmanbey, büyük bir kısmı kendi markasıyla üretim yapan yaklaşık 2600  firma ile 150'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriliyor.

OTİAD sektörün mevcut çalışmaları dışında; firmalara verilen Teşvikler, Yabancı işçi izin belgeleri, Mesleki Eğitimlerle çalışmalarını büyüyerek devam etmektedir.

OTİAD - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinin Bomonti Yerleşkesi giyim üretim teknolojisi bölümü öğrencileri ile sektör firmalarını bir araya getirme Sosyal sorumluluk projesini de üstlenmiştir.

Otiad Osmanbey Guide aplikasyonu ile bölge envanterini çıkarmıştır. OTİAD gelecek yönetimlere ışık tutması için kurumsal klavuzunu yazmıştır ve Sektör dernekleri arasında bir ilki gerçekleştirerek ISO 9001 Belgesini almıştır.

8 Ana kategoriden yaklaşık 800 üyesi olan OTİAD'ın Bu önemli gecesinde 20.yılını dolduran 99 üyeye plaket verilecektir.

İlk 9 ay'a göre Türkiye ihracatının % 8'i İstanbul'un, yüzde 11'i Osmanbey'in İstanbul'da tekstil ve hazır giyim sektörünün kalbi Osmanbey'de atmakta. 2018 verilerine göre sektörümüz 1,5 milyar dolar ihracat hacmine sahip. Bu yılın ilk 9 ayına göre Türkiye ihracatının %8'si İstanbul'un 11'i Osmanbey tarafından gerçekleşmiştir. Toplam iş hacmi yaklaşık 2 milyar doları bulmuştur

Yıl sonunda hedef 1.550 milyarı geçmek ve % 3,3 büyümeye ulaşmaktır

Osmanbey de hazır giyim pazarını daha da büyütmek için yeni pazarlar araştırılarak 2020 yılında ticaretin arttırılması için ticaret heyetler planlanmaktadır.

Ülkemizin yurt dışı hazır giyim fuarlarına katılan firmaların % 22'si Osmanbey firmalarıdır.

19- 21 Kasım 2019 Fashionist Moda Fuarı

19-21 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan Fashionist abiye, gelinlik, damatlık ve moda fuarını gerçekleştireceğiz. Bu yılki hedefimiz min. 15.000 sektörel alıcı ile 10.000 m2 'de 100 firmayla buluşturmayı amaçlıyoruz. İto destekli 3 gün boyunca defilelerin ve etkinliklerin olacağı fuarda, İHKİB destekli 500 kişilik alım heyeti getirilecektir.

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OTİADTekstilTekstil SektörüOsmanbey
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