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Teksüt en çok çalışılmak istenen şirketler arasında yer aldı 

Best Team to Join (B2J) kapsamında 2024 yılının en çok çalışılmak istenen şirketleri belli oldu. Değerlendirme kriterleri ve oylama sonuçlarına göre Teksüt en çok çalışılmak istenen şirketler arasında yer aldı.

15 Mayıs 2024 Çarşamba 10:24
Teksüt en çok çalışılmak istenen şirketler arasında yer aldı 






 

Sales Network tarafından düzenlenen, en çok çalışılmak istenilen şirketlerin öğrenci ve profesyoneller tarafından oylanarak belirlendiği Best Team to Join ödülleri bu sene üçüncü kez sahiplerine verildi. 09 Mart Perşembe günü Uniq İstanbul’da düzenlenen tören kapsamında Teksüt adına ödülü Teksüt Satış Direktörü Murat Keleş ve Satış ve Satış Operasyonları Müdürü Saffet Albayrak aldı. 

30 binin üzerinde tekil oyun kullanıldığı etkinlik kapsamında farklı sektörlerden 60 şirket değerlendirmeye katıldı. B2J tarafından belirlenen oylama sınırını geçen şirketler ödül almaya hak kazandı. Öğrencilerden ve profesyonellerden en yüksek puanı alan Unilever birinci; Pegasus Havayolları ikinci, Arçelik ise üçüncü oldu. 

 

Teksüt Satış Direktörü Murat Keleş aldıkları ödül dolayısıyla büyük mutluluk duyduklarını paylaşarak şunları söyledi: Teksüt 1956 yılında kurulan Türkiye’nin en köklü süt ve süt ürünleri şirketi. Türkiye’nin en sevilen, tercih edilen markaları arasında yer alıyoruz. Türkiye’nin lezzetlerini dünyanın 43 ülkesine ihraç ediyoruz. Her gün kurulan sofralarda yer alabilmek için çalışıyoruz, üretiyoruz. Müşterilerimizin bize sofralarında yer vermeleri, bizi tercih etmeleri bizim için en büyük ödüllerden biri. Profesyoneller ve öğrenciler tarafından en çok çalışılmak istenen şirketler arasında yer almak da ayrı bir övgü kaynağı bizler için. Damaklarda iyi bir tat bırakabilmek için çalışmaya; sağlıklı ürünler üretmeye devam edeceğiz. Bizi bu ödüle layık gören, oylamaya katılan herkese teşekkür ediyoruz. 

Anahtar Kelimeler:
Teksüt
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