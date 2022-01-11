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Temadent Atakent | İstanbul yeni kliniği ile buluşuyor

Türkiye’de mevcut ağız ve diş sağlığı kliniklerinin çıtasını yukarı çekme amacıyla çalışmalara başlayan Temadent yurt içi ve yurt dışından hasta kabulüne başladı.

11 Ocak 2022 Salı 09:46
Temadent Atakent | İstanbul yeni kliniği ile buluşuyor

 

İstanbul yeni kliniği ile buluşuyor 

İstanbul geçtiğimiz günlerde ağız ve diş sağlığı alanında ihtiyaç duyduğu kliniğe Atakent’te kavuştu. Türkiye’de mevcut ağız ve diş sağlığı kliniklerinin çıtasını yukarı çekme amacıyla çalışmalara başlayan Temadent yurt içi ve yurt dışından hasta kabulüne başladı.

İstanbul’da Nitelikli Klinik İhtiyacı Arttı

Özel ve titiz bir çalışmayı gerektiren ağız ve diş sağlığı tedavilerinde kliniğin nitelikli ve donanımlı oluşu kadar tedavinin uzman ellerce yapılması da büyük önem taşıyor. Ne yazık ki yanlış yönetilen tedavi süreçleri hastalarda kalıcı sağlık problemlerine neden olabiliyor. Ağız ve diş sağlığında bu tarz problemlerin önüne geçmek ve ağız ve diş sağlığına kalite kazandırmak bu alanda çalışan kliniklerin elinde.

İstanbul’un mevcut hasta potansiyeli ve yurt dışından gelen hasta kabul kapasitesi her geçen gün artan İstanbul’da nitelikli klinik ihtiyacı her geçen gün artış gösteriyor. Temadent Atakent’te açmış olduğu ağız ve diş sağlığı kliniği ile İstanbul’un ihtiyaç duyduğu nitelikli klinik ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

İstanbul’a Olan Talebe Karşılık Vermemiz Gerekiyor

Türkiye’nin en kalabalık şehri olan İstanbul aynı zamanda Türkiye’yi ziyaret eden sağlık turistlerinin en çok tercih ettiği lokasyon olarak kabul ediliyor. İstanbul’un bu alanda sahip olduğu potansiyel oluşan talebinde bir hayli yüksek seyretmesine neden oluyor.

Temadent Atakent’te yürüttüğü çalışmalarla çok farklı destinasyonlara ev sahipliği yapan ve Türk sağlık turizminin merkezi olan İstanbul’da nitelikli ve sürdürülebilir bir sağlık turizmi politikasını da sektöre yaymayı amaçlıyor.

Temadent ile Yeni Bir Bakış 

Faaliyetlerine başlayan Temadent sahip olduğu nitelikli ekipmanları, uzman elleri ve modern hizmet anlayışı ile sektöre İstanbul’da yeni bir bakış kazandıracak. İstanbul’un sağlık turizminde dünya markası olma yolunda çalışmalarını sürdüren Temadent mevcut hasta memnuniyetleri ile de kısa süre içerisinde yurt içinde ve yurt dışında bilinirliğini sağlamayı başardı.

Temadent’in uzman doktorları arasında yer alan Ali Erdoğan Temadent’in faaliyete başlamayı ve yürütülen çalışmalarla ilgili olarak yaptığı açıklamada;

Biz Temadent olarak İstanbul gibi pasta payı büyük bir şehirde tüm iddiamızla çalışmalara başladık. Uzun ve emek gerektiren bir çalışma sonucunda açtığımız kliniğimizde herkes için sağlık anlayışı ile çalışıyoruz.

Temadent olarak mevcut konumunuzdan oldukça mutluyuz ancak İstanbul’da Türk sağlık turizmi için yapabileceklerimizi biliyoruz bu nedenle çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.   Bu alanda işinin uzmanı ve heyecanlı bir ekibe sahip olmak bizim en kuvvetli yönlerimiz arasında yer alıyor.

Ağız ve diş sağlığı sektöründe doğru bilinen yanlışları yıkmak, sektörün mevcut çıtasını yukarı çekmek ve İstanbul için sürdürülebilir bir sağlık turizmi modeli için var gücümüzle çalışıyoruz. Kısa süre içerisinde çalışma alanımızın genişleyeceğini ve tanınırlığımızın sınır dışına çıkmış olacağını da şimdiden belirtmek isterim. Dedi.
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