Temmuz ayı e-ticaret rakamlarında ilginç veriler

Okulların kapanmasıyla birlikte başlayan tatil sezonunda artan sıcaklıklarla birlikte yaz tatilinin en yoğun aylarına girildi. Ancak milyonlarca çalışan yılın bu döneminde tatilde olsa da piyasalar tatil yapmıyor. Pek çok başlıkta artışların gözlendiği e ticaret Temmuz ayı verilerinde mevsimsel etkilerin ağırlığı hissedilirken, gelen rakamlar 7/24 açık olan e ticaret piyasalarında tatile rağmen yoğun bir mesainin sürdüğünü gösterdi.

“Organik dondurma makinesinde stoklar bitti”

Temmuz ayı e ticaret verilerinden özet bilgiler paylaşan E-Ticaret Altyapı Sağlayıcıları Derneği (EDER) Sözcüsü ve Projesoft CEO’su Yüksel Eminoğlu, mevsim nedeniyle tatil yörelerine kayan teslimat noktalarındaki büyük artış olduğunu belirtti. Bu dönemde satılan ürünlere bakıldığında güneş bakım ürünleri, kitap ve iklimlendirme ürünlerinin beklenildiği gibi artışta olduğunu ifade eden Eminoğlu, “Fakat bu yaz ilginç bir şekilde evde organik dondurma yapılan makinalarda talep beklenenden fazla oldu ve alt yapımızdaki birçok firmada stokların bitmiş durumda olduğunu gördük” dedi.

“Güneş bakım ürünleri satışı yüzde 42 arttı”

Verilerde gözlenen ikinci ilginç detayın ise bluetooh hoparlör satışları olduğu bilgisini paylaşan Eminoğlu, daha önceden ucuz modeller satılırken pahalı ve daha özellikli modellere olan talebin temmuz ayında senenin en yüksek noktasına eriştiğini belirtti. Termos satışlarının ise bir başka dikkat çekici veri olarak gözlendiğini söyleyen Eminoğlu, “Bu konuda da tercihin genelde büyük şehirler olduğunu görüyoruz ama burada ilginç olan ise fatura adresi ile teslimat adreslerinin farklı olmasıydı. Bu senin en popüler hediyelerinden birinin termoslar olduğunu söyleyebiliriz.” dedi.

Temmuz ayı e ticaret verilerinden rakamlar paylaşan Yüksel Eminoğlu şu bilgileri aktardı:

“Temmuzda bir önceki aya göre satışı en çok artan ürünler güneş ürünleri oldu ve sepet sayısı yüzde 42 artarken en çok ürün satılan iller ise Antalya, Muğla ve İzmir oldu ki bu zaten beklenilen tatil bölgeleri idi. Hızlı teslimat olması ve fiyatların da perakendeye göre uygun kalması tatilciler için önemli bir tercih sebebi oldu. İkinci büyük artış ise Kitap-Roman kategorisinde görüldü. Bir önceki aya göre sepet adetleri yüzde 39 civarında artarken en çok sipariş İstanbul ve Ankara’dan verildi. Bu veriye dayanarak tatile gideceklerin yola çıkmadan önce kitaplarını satın aldıklarını söyleyebiliriz. Tekstil ise en çok artışın olduğu 3.sektör oldu ve plaj tekstil ürünleri kategorisindeki artış yüzde 37’yi buldu. Burada yapılan kampanyaların da etkisiyle sepette genelde birden çok ürün olduğu gözlendi. Özellikle firmamız alt yapısını kullanarak kombin kampanyası yapan satıcılara baktığımızda çiftler için oluşturulan kombinlerin neredeyse yok sattığını söyleyebiliriz. Dolayısı ile yaz ürünleriyle birlikte sunulan özel kreasyonlar satışı artıran promosyon ürünleri olarak önümüze çıktılar.”

“B2B’de popüler gündem ürün servisleri”

Satıcıdan tüketiciye (B2C) segmentinde yaz kargolarında hızlı teslimat ile satışlar artarken firmadan firmaya (B2B) tarafında da benzer bir yoğunluğun yaşandığını belirten Yüksel Eminoğlu, Projesoft B2B alt yapısındaki firmaların ürün ve hizmet satışları ile bu ürünlere ilişkin servis taleplerinin yükselmesinin B2B tarafının en popüler başlığı olarak gözüktüğünü söyledi.B2B tarafında gözlenen önemli bir başka verinin ise tahsilat rakamları olduğuna dikkat çeken Yüksel Eminoğlu, “Tahsilat sistemlerine baktığımızda B2B firmaların sanal poslardan yaptıkları tahsilatın senenin en yükseği iken, ilk 6 ay ortalamasının da yüzde 13 üstünde gerçekleştiğini görüyoruz. Bu da gösteriyor ki B2B tarafı da iş süreçlerini hızlı bir şekilde online platformlara taşıyor” ifadelerini kullandı. 1