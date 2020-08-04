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Temmuz ayında ihracatçının yüzü gülmeye başladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Temmuz ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Pekcan'ın açıkladığı rakamlara göre Temmuz'da ihracat artışa geçti.

04 Ağustos 2020 Salı 11:13
Temmuz ayında ihracatçının yüzü gülmeye başladı


Temmuz ayında ihracatçının yüzü gülmeye başladı


İhracatın cari açığın azaltılmasına katkı verirken, Türkiye ekonomisinin büyümesinin lokomotifi olmaya devam ettiğini vurgulayan Pekcan, pandemi sonrası ihracattaki toparlanmanın Temmuz ayında da hızlanarak sürdüğünü bildirdi.

Temmuz ayı ihracatının bir önceki aya göre yüzde 11,5 artış göstererek 15 milyar 12 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıklayan Pekcan, ihracatın pandemi öncesi seviyelerini de aşarak 2020 yılının en yüksek ihracat değerine ulaştığına ve bugüne kadarki en yüksek ikinci Temmuz ayı rakamının gerçekleştiğine dikkati çekti.

İhracatın geçen yıla göre ise 2019 yılı Temmuz ayındaki yüksek baz, çalışma günü eksikliği ve pandeminin etkisiyle %5,8 azaldığını belirten Pekcan, temmuz ayı çalışma günü günlük ortalama ihracatın isehaziran ayına göre yüzde 16,8 artışla 715 milyon dolara ulaştığını kaydetti.

-2020’nin en yüksek ihracat değeri ve karşılama oranı

İthalatın ise temmuzda geçen yılın aynı ayına göre %7,66düşüşle 17 milyar756 milyon dolar olduğunu belirten Pekcan,şöyle devam etti:

“İhracatın ithalatı karşılama oranı haziran ayında yüzde 82,6 iken Temmuz ayında 84,5’e ulaştı. Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise %93,9’a yükseldi. Böylelikle Temmuz ayında hem 15 milyar 12 milyon dolarlık ihracat ile 2020 yılının en yüksek ihracat değerine, hem de toplamda yüzde 84,5, altın hariç ise yüzde 93,9 ile 2020 yılının en yüksek ihracatın ithalatı karşılama oranına ulaşmış bulunmaktayız.

Dış ticaret verilerinden altını çıkardığımızda, Türkiye ekonomisinin ticaret değer zincirinde geldiği rekabetçi noktayı net olarak görüyoruz.

Altın, bir tasarruf aracı, sermaye türüdür.Bu yüzden altını, sermaye hareketi olarak değerlendirmek daha sağlıklı olur.

Diğer taraftan bu yılın ikinci çeyreğinde AB ekonomisinin yüzde 11,9, ABD ekonomisinin ise yüzde 32,9 küçüldüğü dikkate alındığında, ihracatımızdaki bu rakamlar çok önemli ve anlamlı.”

Bu doğrultuda ihracatımızdaki artışın dış ticaretimizdeki olumlu performansın devamı için, çabalarımıza ara vermeksizin devam edeceğiz.”

Pandemi sonrasıana ihraç sektörlerindeki artış trendinin temmuzda da devam ettiğine dikkati çeken Pekcan,otomotiv sektöründe ihracatın temmuzda hazirana göre yüzde 10,1,hazır giyimde yüzde 41,tekstilde yüzde 18,5 arttığını bildirdi.

Pekcan, ana ihracat pazarlarındaki normalleşme ile beraber AB’ye ihracatın bir önceki aya göre yüzde 12,8 arttığına dikkati çekerek. Temmuzda en çok ihracat yapılan ülkelerin 1 milyar 458 milyon dolar ile Almanya, 963 milyon dolar ile İngiltere ve 942 milyon dolar ileABD olduğunu ifade etti.

İhracat yapan firma sayısında da artış olduğunu belirten Pekcan, “Nisan ayında yaklaşık 27 bin firma ihracat yapmış iken, Temmuz ayında 41 binin üzerinde firma ihracat yaptı. “ dedi.

Pekcan, “Pandemi döneminin tüm olumsuzluklarına rağmen Türkiye, güvenilir, istikrarlı bir tedarikçi ülke olduğunu kanıtlamaktadır.

Haziran ayının ardından, Temmuz ayında da ihracat rakamları, Türkiye ekonomisinin pandemi sürecinden güçlü bir çıkış sağlayacağına dair inancımızı güçlendirmiş, ülkemizin normalleşme sürecinde ekonomik olarak diğer ülkelerden ayrıştığını göstermiştir. Başta TİM, ihracatçı birlikleri ve Bakanlığımız çalışanları olmak üzere ihracatımızda emeği olan tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Daha gidecek çok yolumuz var, üreticilerimiz ve ihracatçılarımızla beraber ara vermeksizin çalışmalarımıza devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

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