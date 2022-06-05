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Temmuz'da yapılacak maaş zamları şimdiden eridi

Enflasyon aldı başını gidiyor. Her gün yeni bir ürüne zamla uyanan vatandaşlar çıkış yolu ararken, memur ve emeklilerin zam için beklediği Temmuz ayı şimdiden mum gibi eridi

05 Haziran 2022 Pazar 23:11
Temmuz'da yapılacak maaş zamları şimdiden eridi

Temmuz'da yapılacak maaş zamları şimdiden eridi


Türkiye'yi kasıp kavuran zam fırtınası maaşları eritirken, Temmuz ayında yapılacak olan enflasyon farkı zamlarının alım gücünü de iyice düşürdü. Yapılacak olan zamlar, 4 bin lira maaş alan bir çalışan ya da emekli için 3 mutfak tüpü değerinde.


Önceki gün açıklanan TUİK verilerine göre beş aylık enflasyon yüzde 35.64 olurken ortaya çıkan enflasyon farkı yüzde 28.14’e ulaştı. Memur, emekli ve işçi hükümetten kayıplarının giderilmesini bekliyor.

Rekordan rekora koşan enflasyon, emekçinin maaş ve ücretini yuttu. Memur, emekli ve işçi hükümetten kayıplarının giderilmesini istiyor.

Memur ve memur emeklileri ocakta yüzde 5 toplu sözleşme, yüzde 2.5 ek artışla birlikte toplamda yüzde 7.5 zam aldı. Temmuz ayında oluşan altı aylık enflasyon ile yüzde 7.5 arasındaki fark ödenecek. Dün açıklanan verilere göre beş aylık enflasyon yüzde 35.64 oldu. Buna göre ortaya çıkan enflasyon farkı yüzde 28.14. Ancak memur sendikaları aynı zamanda ocaktaki gibi ek zam istiyor. Ayrıca sendikalar enflasyon farkının altı ay yerine aylık olarak yansıtılmasını istiyor. 

EN ZOR DURUMDA OLAN EMEKLİLER

Kamudaki işçilere ise çerçeve protokol ile bu yıl için altı ayda bir, yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam verilmişti. Özel sektörde ise işçilerin ücretleri eğer toplu sözleşme varsa ona göre artıyor. Yoksa işverenin yaptığı zam ile sınırlı kalıyor. Özel sektör işçilerinin yaklaşık 8 milyonu asgari ücret ile çalışıyor. Net asgari ücret 4 bin 253 lira. Yıllık enflasyon yüzde 73.50 ile yılbaşında yapılan yüzde 50’lik zam oranının üzerine çıkmış durumda. Asgari ücret ile olması gereken asgari ücret arasında 3 bin 583 lira fark var. İşçi de işveren de asgari ücretin yılın ikinci yarısında mutlaka artırılmasını istiyor. 

Enflasyon karşısında en fazla ezilen ise işçi ve Bağ-Kur emeklileri. En düşük emekli maaşı ocakta 2 bin 500 liraya çıkarılmıştı. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışları da altı aylık enflasyona göre belirleniyor. Beş aylık enflasyon yüzde 35.64. Haziran ayı enflasyonu ile birlikte bu emekçilerin de maaş artışları netleşecek. 

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