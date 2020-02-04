Tepe Emlak Yatırım'da bayrak değişimi



İş hayatına 1988’de Bilkent Holding bünyesinde Tepe İnşaat’ta başlayan, Tepe İnşaat Yatırım Projeleri Koordinatörü olarak Tepe Prime, Beykoz Konakları ve Narcity gibi birçok başarılı projeye imza atan ve 2014 yılından itibaren Tepe Emlak Yatırım Genel Müdürü olan Hayal Olcay, 1 Aralık 2019 itibariyle şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı. Aynı zamanda Bilkent Holding bünyesindeki ilk kadın Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

2014’ten beri Tepe Emlak Yatırım bünyesinde olan, Tepe Nautilus AVM yönetiminde üstlendiği rollerin ardından son 3 yıldır İş Geliştirme ve Varlık Yönetimi Direktörü olan Deniz Bozan 1 Ocak 2020 itibariyle Genel Müdür vekilliğine atandı.

Tepe İnşaat‘ın Beykoz Konakları, Kemer Rose Residence, Narcity projelerinde 2001-2008 yılları arasında Marmara Bölgesi Yatırım Projeleri Pazarlama ve Satış Koordinatörü olarak görev yapan, sonrasında gastronomi, alışveriş, eğlence ve sanatı odağına alan 42 Maslak projesinde Pazarlama ve Satış Direktörü olan Zeynep Salman, Tepe Emlak Yatırım İş Geliştirme ve Varlık Yönetimi Direktörü olarak 20 Ocak 2020 itibariyle yeniden Bilkent Holding bünyesine katıldı.

Türkiye’de ve dünyada kadın işgücü ve istihdamının destekçisi olduğunu her platformda vurgulayan Tepe Emlak Yatırım’da üst yönetim kadrosuyla beraber tüm yönetici kadrolarında kadın çalışanlar aktif rol almaktadır. Son atamalar ve yeni organizasyon yapısıyla beraber çalışanların %53’ünü kadınlar oluşturmaktadır.

TEPE EMLAK YATIRIM

Bilkent Holding’in önde gelen şirketleri arasında yer alan ve 1996 yılında kurulan Tepe Emlak Yatırım A.Ş. Metro AG ve Carrefour gibi Avrupa'nın tanınmış şirketleri ile işbirliği yaparak bugüne kadar Türkiye'nin değişik bölgelerinde alışveriş merkezleri yatırımlarına imza atmıştır. Perakende sektöründe ilkleri başarmış ve birçok başarılı projeyi hayata geçirmiş olan Tepe Emlak Yatırım, deneyimli kadrosuyla alışveriş merkezi ve varlık yönetimi, kiralama, mimari tasarım, proje yönetimi ve konsept danışmanlığı hizmetlerini yüksek profesyonellik ve uzmanlık seviyesi ile tek çatı altında toplamaktadır.

Yenilikçi ve yaratıcı bakış açısıyla ziyaretçilerin içinde bulunmaktan keyif alacakları modern mekanlar yaratan Tepe Emlak Yatırım, 42 Maslak, Sığacık Teos Marina, Mix Kayseri AVM gibi karma projelerin ticari alanları ile ilgili kiralama ve konsept danışmanlığı hizmetleri vermiştir. İstanbul’da Tepe Nautilus AVM, Ankara’da Bilkent Center ve bünyesinde bulunan gastronomi merkezi Bilkent Station, Tepe Prime Avenue, Ahlatlıbel Atatürk Parkı ve 365 AVM’nin kiralama ve yönetimini yapmaktadır. Son dönemde Tarman İncek, Renaza gibi bazı karma projelerin ticari alanları ile ilgili kiralama hizmeti de vermekte olan şirket, öncü proje yatırımları, dönüşüm projeleri ve profesyonel yönetim hizmetleri ile büyümeye devam etmektedir.



RENOVASYON ÖDÜLLÜ MİMARİ

1998 yılında Tepe Emlak Yatırım A.Ş tarafından kurulan ve bu yıl yenilenerek bir çok ulusal markayı bünyesine dahil eden Bilkent Center; ziyaretçilerin keyifli ortamlarda alışveriş ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayabildikleri,hem alışveriş yapıp hem de kaliteli zaman geçirebildikleri bir yaşam alanına dönüştü. Bilkent Center; Ankara’nın en köklü sinemalarından olan Bilkent Prestige sinemasının da yenilenmesi ile içten, samimi, sıcak bir mekan arayan gençlerin, ailelerin, çocukların, yaşlıların ve çalışanların kısacası toplumun her kesiminden insanın seveceği, kendini iyi hissedeceği alışveriş, yaşam ve gastronomi merkezi kavramlarını bir araya getirerek sektöre öncülük etti.

20. yılında yenilenerek, “Mutluluk Paylaştıkça Çoğalır” mottosunu benimseyen ve başarılarını ödülle taçlandıran Bilkent Center ;bu yıl Ankara Kahve Festivali ile Hermes Creative Ödülleri’nden 4 kategoride Platin ödül,3. Uluslararası Bilkent Sanat Festivali ile dünyanın en önemli pazarlama ve iletişim ödülleri arasında gösterilen “MarCom Ödülleri”nden “Özel Etkinlik” kategorisinde Platin ödül, renovasyonu ile gayrimenkul sektöründe dünya çapında yüksek standartlı ve mükemmeliyeti sağlamış projelere farkındalık yaratmak amacı ile düzenlenen European Property Awards 2019-2020’de “Ticari Yenileme/Geliştirme” ve “Perakende Mimarisi” kategorilerinde 2 ayrı ödülün sahibi oldu.