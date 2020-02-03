Tepe Savunma, Operasyonel Mükemmellik için “Yalın 6 Sigma” dönemini başlattı

Tepe Savunma ve Güvenlik, Operasyonel Mükemmellik için “Yalın 6 Sigma” Dönemini Başlattı



Tepe Savunma ve Güvenlik, hizmet birimlerinin iş süreçlerini iyileştirmek, hizmetlerini yalınlaştırarak müşteri ve çalışan memnuniyetini daha da ileri götürmek için “Yalın 6 Sigma” yaklaşımını uygulamaya başladı. Tepe Savunma, güvenlik sektöründe bir ilki gerçekleştirdi ve Yalın 6 Sigma’nın ilk dönemini başarıyla tamamlayan “Sarı Kuşak” sahibi çalışanlara da sertifikalarını verdi.

Tepe Savunma ve Güvenlik, operasyonel mükemmelliğin sağlanması amacı uygulamaya koyduğu “Yalın 6 Sigma” yönetim yaklaşımı ile iş süreçlerinde hataların azaltılması, süreçlerin iyileştirilmesi, sürekli izlenmesi, ölçülmesi, analiz ve kontrol edilmesini amaçlıyor.

Yalın 6 Sigma’nın kendini kanıtlamış bir proje yönetim yaklaşımı olduğunu belirten Tepe Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Bora Doğualp şunları söyledi: “Tepe Savunma’nın vizyonu, toplum, çalışan, müşteri ve tüketiciler nezdinde değer yaratıp hizmet kalitesinde norm oluşturan lider bir şirket olmaktır. Bu ilkemiz ile mükemmellik için “yalın yönetim” prensiplerinin güvenlik sektöründeki ilk uygulayıcısı olarak sektöre liderlik etmeye devam edeceğiz ve güvenlik hizmeti sunumu anlayışını da yenilikçi yaklaşımımızla şekillendirmeyi sürdüreceğiz” dedi.

Yalın 6 Sigma, bir süreçte yüzde 99,99966 başarı seviyesini ifade eden performans düzeyi ve aynı zamanda bunu gerçekleştirmeye yönelik vizyon ve sistem olarak tanımlanıyor. Sistem hataların azaltılması ve süreçlerin iyileştirilmesinden elde edilen finansal kazançların görünür kılınması ve sürekli izlenmesi amaçlandığı sistemde iş sonuçlarına büyük etkisi olan ancak yatırım gerektirmeyen projelere odaklanılıyor. Sistem kapsamında birer problem çözme, veriye dayalı karar verme uzmanı olarak yetiştirilen Kara/Yeşil/Sarı Kuşaklar’ın bu projeleri süratle başarıya ulaştırmaları sağlanıyor. En önemlisi sonucunda projelerden sağlanan kazançlar sayesinde sistemin sürekliliğini sağlayan bir disiplin kurulmuş oluyor.

Tepe Savunma tarafından, Yalın 6 Sigma metodlarını uygulayarak projeleri yürütecek “Sarı Kuşak” olarak adlandırılan proje yöneticileri ve destek ekiplerini kurabilmek için Yalın 6 Sigma Uzman Kara Kuşak eğitimleri alındı ve eğitimler sonrasında proje takımları oluşturularak; Yalın 6 Sigma metodolojisi uygulanmaya ve projeler yürütülmeye başlandı.

Tepe Savunma ve Güvenlik Hakkında:

1993 yılında Bilkent Holding’e bağlı şirketlerin güvenliğini sağlamak üzere faaliyete başlayan Tepe Savunma ve Güvenlik, şu anda 13 bin personel sayısı ile 500’e yakın kurumsal müşteriye hizmet veriyor. Banka, sanayi tesisi, iş merkezi, AVM güvenliği yanı sıra deniz limanlarının fiziki güvenliğini ve entegre güvenlik hizmetlerini sağlıyor. Müşterileri arasında; Akbank, ING Bank, Ziraat Bankası, Arçelik, OMV Petrol Ofisi, İDO, Migros, Aygaz, Ford Otomotiv, Mersin Uluslararası Liman İşletmeleri, TOFAŞ, Türk Ekonomi Bankası, Doğuş Oto, Odeabank, Philip Morris, Aras Kargo, US Grup Lojistik Taşımacılık gibi Türkiye'nin kendi sektörlerinde lider kuruluşları yer alıyor.