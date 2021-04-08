Tepe Savunma ve Güvenlik, insan kaynakları ödülü aldı





Tepe Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Bora Doğualp, Covid -19 salgını gibi tüm dünyayı etkisi altına alan salgın şartlarında, saha ve ofis çalışanlarının korunabilmeleri ve iş süreçlerini başarı ile yerine getirmeye devam edebilmeleri için, insan odaklı ve yenilikçi projeleri uygulamaya almalarının öncelikli hedefleri arasında olduğunu ifade etti.

Bu projelerin hayata geçirilmesinde, 2019 Kasım ayından itibaren tüm iş süreçlerinde dijital dönüşüme büyük önem verdiklerinin altını çizen Doğualp, çalışanlarının iş yapış süreçlerinin de dijitalleştiğini ve Covid-19 salgını gibi bir dönemde, Fast Company Türkiye tarafından düzenlenen “En Yenilikçi 50 İnsan Kaynakları Liderleri” ödülü kapsamında, Tepe Kurumsal Çözümler Şirketlerinden, Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri San. A.Ş. İnsan Kaynakları ve Organizasyonel Gelişim Direktörü Burcu Dilek Diler’in bu ödüle layık görülmesinin, Bilkent Holding’in her daim yenilikçiliği, eğitim ve gelişimi amaçlayan vizyonu için büyük bir önem taşıdığını açıkladı.

Tepe Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Bora Doğualp

; “Tüm çalışanlarımızla birlikte yenilikçi İnsan Kaynakları projelerini, Özel Güvenlik Sektörüne kazandırmak, şirketimizin en önem verdiği stratejik hedefleri arasında yer almaktadır.olarak 13.000’e yakın çalışanımızla 360 derece güvenlik hizmeti vermekteyiz. 2020 yılında, 81 ilde, 14 Bölge Temsilciliği ile 785 MİO TL ciro ve 35 MİO TL FAVÖK (Vergi öncesi faaliyet kârı) ile seneyi kapatarak, yüzde 6,5 sektör büyüme oranı elde ettik. Hizmet sektörünün sürdürülebilir başarısı için ürünümüzün insan olduğunu hep odağımızda tuttuk ve bu noktada da İnsan Kaynakları Direktörlüğümüzün uzmanlığını etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmek adına, yetki alanlarını son derece geniş tutmayı ve stratejik bir yapılanma ile desteklemeyi prensip edindik. Teknolojik alt yapımızı sürekli güçlendirmek ve ekosistemimiz ile birlikte, geleceği bugünden daha sürdürülebilir ve yenilikçi geliştirebilmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz” açıklamaları ile gelecek dönem İnsan Kaynakları projelerinin,için önemini vurguladı.

Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri San. A.Ş. İnsan Kaynakları ve Organizasyonel Gelişim Direktörü Burcu Dilek Diler, Türkiye’nin, en yenilikçi İnsan Kaynakları liderleri arasında Tepe Savunma olarak yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, özellikle hizmet sektöründe ilklere imza atan ve stratejilerini destekleyen yenilikçi proje ve uygulamaların değerli görülmesinin ve böyle kıymetli bir platformda ödüllendirilmesinin, sektör açısından da büyük önem taşıdığını ifade etti.

Diler; “Tepe Savunma olarak hazırladığımız Covid-19 eğitimlerini, sadece çalışanlara değil, çalışanlarımızın ailelerine, tüm topluma açtık ve eğitimlerde %95 eğitime katılım başarısı elde edilmiştir. Kendisi ya da yakınları Covid ile mücadele eden, temaslının temaslısı olduğu için karantinada olan pek çok insanımız oldu. Tam da bu salgın sürecinde iş sürekliliğinin salgın nedeniyle devamlılığının riske girebileceği noktada, insana bağlı standart işlerin, yapay zeka alt yapısı ile desteklenen robot tarafından yapılması kurgulanmış ve Robotik Süreç Otomasyonu projeleri uygulamaya alınmıştır. Uygulamanın 4 disiplini projesi (4DX projesi) ile çalışanların, alt kademelerden daha üst kademeleri stratejik olarak besleyip, geliştirdiği projemiz ile, yenilikçi projelerimize devam ettik. Özel Güvenlik Hizmet Sektöründe ilk kez “Yalın 6 Sigma” projesi uygulanmış ve bu vesile ile ekonomik tasarruf elde edilmiştir. Feedback 365 gün mobil geribildirim projesi ile, tüm Tepe Savunma çalışanlarının, çalışan mutluluğu ve bağlılığını da etkileyen her türlü geri bildirimlerini iletebilecekleri; yetkinliklerini, iş akışı ve iletişim becerilerini 365 gün değerlendirerek geribildirim verebilecekleri, %100 uzaktan erişime imkan veren bir mobil uygulama ile çözüm geliştirilmesi sağlanmıştır. Tüm bu çalışmalar sayesinde, 360 Derece Özel Güvenlik hizmeti sunduğumuz müşterilerimizin de, çalışma arkadaşlarımızın da memnuniyeti artırmıştır. Diğer yandan, çalışan mutluluğu ve bağlılığı konularında da gelişmeler büyük memnuniyet vericidir. Bu projeler, Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri organizasyon yapısında yer alan birimlerin işbirliği ve yönetimi ile hayata geçirilmiştir. Bu ödülü, Tepe Savunma ve Güvenlik adına alıyor olmaktan gurur duyuyorum” açıklamalarında bulunmuştur.

Tepe Savunma ve Güvenlik Hakkında:

1993 yılında Bilkent Holding’e bağlı şirketlerin güvenliğini sağlamak üzere faaliyete başlayan Tepe Savunma ve Güvenlik, şu anda 13 bin personel sayısı ile 500’e yakın kurumsal müşteriye hizmet veriyor. Banka, sanayi tesisi, iş merkezi, AVM güvenliği yanı sıra deniz limanlarının fiziki güvenliğini ve entegre güvenlik hizmetlerini sağlıyor. Müşterileri arasında; Akbank, ING Bank, Ziraat Bankası, Arçelik, OMV Petrol Ofisi, İDO, Migros, Aygaz, Ford Otomotiv, Mersin Uluslararası Liman İşletmeleri, TOFAŞ, Türk Ekonomi Bankası, Doğuş Oto, ODEA Bank, Philip Morris, Aras Kargo, US Grup Lojistik Taşımacılık gibi Türkiye'nin kendi sektörlerinde lider kuruluşları yer alıyor.