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Termik santral canlı popülasyınu öldürdü

Fosil yakıtların kullanıldığı Kahramanmaraş Afşin-Elbistan Termik Santrali yine zehir saçtı, birinci kuşak çevredeki tüm canlı popülasyonu öldü

03 Temmuz 2023 Pazartesi 00:44
Termik santral canlı popülasyınu öldürdü

Termik santral canlı popülasyınu öldürdü


CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Afşin-Elbistan Termik Santrali'nde bayram nedeniyle denetimsizliğin fırsat bilinip yeniden çevreye zehirli madde salındığını belirterek "Çaydaki bütün canlı popülasyonu bitmiş durumda. Balıklar ölmüş durumda” dedi.


CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kahramanmaraş’ta bulunan Afşin-Elbistan Termik Santrali’nden Ceyhan Nehri’nin en büyük kolu olan Hurman Çayı’na kimyasal, zehirli atık madde salındığını söyledi.

ANKA Haber Ajansı'ndan Gülara Subaşı'nın haberine göre, Afşin Elbistan Termik Santrali'nin yıllardır çevre sorunu haline gelmiş durumda olduğunu belirten Öztunç, "Özellikle A santrali öyle. Biliyorsunuz, filtresi olmadığı için insanların başından aşağıya kül yağıyor, zehirli birtakım kimyasallar yağıyor. B santrali de devletin işlettiği santral. Belli ki oradan da Elbistan’daki önemli bir çay olan Hurman Çayı’na bir kimyasal sızıntı yapılmış. Orası çok sayıda tarım arazisini sulayan bir çay, Ceyhan Nehri ile birleşir orası. Türkülere konu olmuş, önemli bir çaydır orası. Bayramda denetimsizlik fırsat bilinmiş ve çaya bir zehirli madde salmışlar. Dolayısıyla çaydaki bütün canlı popülasyonu bitmiş durumda. Balıklar ölmüş durumda. Yazık" ifadelerini kullandı. 

Kahramanmaraş’ın depremle birlikte çevre katliamıyla da darbe yediğini belirten Öztunç, "Elbistan, Afşin, Kahramanmaraş; sahipsiz bir memleket haline geldi. Hiç kimsenin umurunda değil. Hiçbir iktidar yöneticisi, yerel yönetimler umursamıyorlar. Sadece paraya bakıyorlar, ‘para kazanılsın da nasıl olursa olsun.’ Canlı popülasyonları bitecekmiş; balıklar, bitkiler, insanlar ölecekmiş; insanlar kanser olacakmış, hiç dertleri değil. Ama biz bir şekilde bunu gündeme getirmeye devam edeceğiz. Ben en azından uyarı görevimi yapıyorum, yanlış yaptıklarını hatırlatıyorum, vatandaşın bu konuda farkında olmasını sağlamaya çalışıyorum. Ben muhalefet milletvekili olarak üzerime düşeni yapıyorum ama iktidardan yine ses yok.” diye konuştu. 


 

Anahtar Kelimeler:
AfşinElbistanAfşin Elbistan Termik Santrali
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