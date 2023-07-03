Termik santral canlı popülasyınu öldürdü
CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Afşin-Elbistan Termik Santrali'nde bayram nedeniyle denetimsizliğin fırsat bilinip yeniden çevreye zehirli madde salındığını belirterek "Çaydaki bütün canlı popülasyonu bitmiş durumda. Balıklar ölmüş durumda” dedi.
CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kahramanmaraş’ta bulunan Afşin-Elbistan Termik Santrali’nden Ceyhan Nehri’nin en büyük kolu olan Hurman Çayı’na kimyasal, zehirli atık madde salındığını söyledi.
Kahramanmaraş’ın depremle birlikte çevre katliamıyla da darbe yediğini belirten Öztunç, "Elbistan, Afşin, Kahramanmaraş; sahipsiz bir memleket haline geldi. Hiç kimsenin umurunda değil. Hiçbir iktidar yöneticisi, yerel yönetimler umursamıyorlar. Sadece paraya bakıyorlar, ‘para kazanılsın da nasıl olursa olsun.’ Canlı popülasyonları bitecekmiş; balıklar, bitkiler, insanlar ölecekmiş; insanlar kanser olacakmış, hiç dertleri değil. Ama biz bir şekilde bunu gündeme getirmeye devam edeceğiz. Ben en azından uyarı görevimi yapıyorum, yanlış yaptıklarını hatırlatıyorum, vatandaşın bu konuda farkında olmasını sağlamaya çalışıyorum. Ben muhalefet milletvekili olarak üzerime düşeni yapıyorum ama iktidardan yine ses yok.” diye konuştu.